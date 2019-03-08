شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إحباط عملية إرهابية ومقتل 7 من «الإخوان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني، هناء البنهاوي (القاهرة)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس (الخميس) مقتل 7 إرهابيين وإصابة ضابط شرطة بمنطقة 6 أكتوبر إثر تبادل لإطلاق النار بين الأجهزة الأمنية وعدد من العناصر الإرهابية من حركة «حسم» الإرهابية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي استكمالا لجهودها في مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية، موضحة أن معلومات توافرت لدى قطاع الأمن الوطني تفيد بصدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة الإرهابية لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها منابر الإخوان الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى في البلاد.

وأوضح البيان أن العملية الأمنية ساهمت في تحديد موقع تمركز قيادة الخلية، وتم تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها مما أسفر عن مقتل 4 إرهابيين كانوا بداخلها.

وبدوره، أكد الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي لـ«الخليج 365»، أن عناصر«حسم» موجودة بعدد من الأحياء والمدن المصرية على رأسها 6 أكتوبر وفيصل والهرم وكرداسة، وهي أحياء تابعة لمحافظة الجيزة التي أصبحت وكراً للعمليات الإرهابية، محذراً من أن حركة «حسم» مشهور عنها قدرتها فى زرع العبوات الناسفة التي يتم تفجيرها عن بعد لاستهداف القوات، كما حدث فى منطقة الدرب الأحمر بجوار مديرية أمن القاهرة.

وأضاف أن الضربات الاستباقية ساهمت فى إجهاض العديد من المخططات التخريبية التي كانت تحاك ضد البلاد، من خلال جمع المعلومات التى يقوم بها جهاز الأمن الوطني، والذى ساعد كثيراً فى إحباط الكثير من العمليات الإرهابية فى البلاد، والتوصل لأماكن تخزين الأسلحة والمواد المتفجرة.