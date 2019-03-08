شكرا لقرائتكم دينار ليبي جديد يثير ضجة.. فما علاقة الإخوان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار طرح طبعة جديدة من الدينار الليبي للتداول في السوق المالية المحليّة، جدلاً واسعاً في ليبيا، بسبب ظهور صورة مؤسس تنظيم الإخوان المسلمين حسن البنا على الورقة النقدية.

صورة حسن البنا تظهر في الضوء

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الطبعة الجديدة من الدينار الليبي، حيث تظهر عليها صورة المجاهد الليبي عمر المختار، ولكن عند تسليط الضوء عليها تظهر صورة حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان المسلمين، منددين بتدنيس الإخوان لعملتهم، داعين إلى ضرورة إلغاء هذه الطبعة وسحبها من التداول في السوق.

وفي هذا السياق، طالب الكاتب والناشط السياسي عبدالرحمن الشرع، نقابة المحامين، بالتحرك لرفع قضية ضد من أصدر قرار طباعة الدينار الليبي الجديد، وسحبه من التداول في السوق الليبي.

وأوضح الشرع، في بيان، أنّه أحضر فئة الدينار الجديد بنفسه وقام بتجربة أثبتت أن وجه الشيخ عمر المختار على الدينار، لكن حين يتم توجيه الضوء على الصورة يتضح وجه آخر وهو وجه مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا بطربوشه ولحيته، قائلاً "لم يخطر ببالي مطلقاً أن تصل الخيانة الوطنية إلى هذا الحدّ".

ومن جهته، رفع المحامي عبدالحفيظ السنوسي، دعوى قضائية لدى محكمة سبها الإبتدائية ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، مطالباً بإلغاء الطبعة الجديدة من الدينار الليبي وسحبها من التداول.

وأوضح السنوسي أن قانون المصارف لعام 2005 ينص على أن "قرار طباعة نسخ جديدة من العملة يجب أن يصدر بإجماع مجلس إدارة المصرف المركزي لا عن المحافظ منفرداً"، مبيّناً أن إتخاذ قرار طباعة هذا الدينار المثير للجدل بشكل منفرد، جعله منعدماً وفاقداً للقيمة".