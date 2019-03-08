شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقية: المقاطعة العربية للدوحة أجبرت قطر على تقليص دعمها للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت داليا زيادة، مؤسس ومدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى بأنه لابد من مواجهة حاسمة مع أى طرف شقيق أو جار متورط بدعم الإرهاب، هى إشارة واضحة لموقف قطر الداعم للإرهاب وتطور واضح فى خطاب مصر تجاه قطر.

وأضافت مدير المركز المصرية للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الكيل قد فاض وآن الأوان أن تتخذ مصر بالتنسيق مع دول المقاطعة العربية الأخرى موقفاً أكثر حسماً تجاه قطر، وأكبر تأثيراً من المقاطعة الدبلوماسية.

ولفتت داليا زيادة، إلى أنه رغم من نجاح المقاطعة فى تحقيق أهدافها حتى الآن بسبب تأثيرها على الوضع الاقتصادي لقطر، وبالتالى قلصت من تمويل قطر للإرهاب، لكنها لم تردع قطر بشكل كامل ويجب التصعيد لتشمل المقاطعة أطرافاً دولية أخرى فيما يشبه المقاطعة الاقتصادية المطبقة على إيران.