شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة البرلمان" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة لتطوير مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب، والملاعب التى لم يتم الانتهاء منها فى عدة محافظات.

وتفتح اللجنة خلال اجتماعاتها، طلب بشأن عدم البدء فى تطوير وتنجيل ملعب قرية كفر الشيخ إبراهيم التابع لمركز ومدينة بنها، وأخر حول إنهاء إجراءات استئجار مساحة فضاء من هيئة الأوقاف لإقامة ملعب عليها لمركز شباب كفر غنام بالسنبلاوين.

كما تناقش اللجنة أيضًا طلب بشأن الملاعب التى تم تسليمها ولم يتم البدء فيها، والمشكلات المتعلقة بوضعية مركز شباب الزرابى بمركز بنى سويف، وعدم إنشاء سور لمجمع ملاعب نادى أبنوب الرياضى بمحافظة أسيوط، وطلب أخير بشأن الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء ناد رياضى وملعب خماسى على الملعب الموجود خلف مدرسة صان الحجر الإعدادية لمحافظة الشرقية.