أ.ف.ب: مجلس النواب الأميركي يتبنى نصا يدين الكراهية

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأن "مجلس النواب الأميركي تبنى نصا يدين "الكراهية" على خلفية جدل حول معاداة السامية".

وكانت النائبة المسلمة عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر قد انتقدت في تصريحات سابقة الدعم الأميركي لإسرائيل، مشيرة إلى وقوف مؤسسات ضغط "لوبيات" وراء هذا الدعم، ولا سيما لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "آيباك"، وهي التصريحات التي اعتبرها البعض في الولايات المتحدة "معادية للسامية".

وعلى إثر ذلك، اعتذرت إلهان لليهود الأميركيين، لكنها حذرت من أهمية عدم تجاهل أنشطة جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

بينما أبدى 2020 عضوا في الحزب الديمقراطي دعمهم للنائبة عمر، مؤكدين أن تصريحاتها لا تعتبر معادية للسامية.