أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأن السلطات البريطانية منحت الحماية الدبلوماسية للبريطانية الإيرانية نازانين زاغاري المعتقلة في إيران منذ نيسان 2016. وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، أنّ "منح الحماية الدبلوماسية في حالة نازانين يعني أنّ الحكومة البريطانية تعترف رسميّاً بأنّ المعاملة التي تتلقّاها لا تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي".

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: السلطات البريطانية تمنح الحماية الدبلوماسية لبريطانية إيرانية معتقلة في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.