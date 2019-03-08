رئيس البرازيل سيزور الولايات المتحدة في 17 اذار

أعلن وزير الخارجية البرازيلي أرنيستو أراوجو أن الرئيس جاير بولسونارو سيزور الولايات المتحدة في 17 – 19 آذار.
ومن المقرر أن يلتقي بولسونارو نظيره الأميركي دونالد ترامب لأول مرة وسيبحثان انضمام البرازيل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعدما تقدمت بطلب الانضمام إليها في عام 2017.
وأعلن بولسونارو سابقًا أن تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من بين أولويات سياسته الخارجية، وهو معروف بمواقفه اليمينية المحافظة، كما وأطلقت وسائل الإعلام عليه لقب "ترامب البرازيل" بسبب تشابه مواقفه بمواقف دونالد ترامب.
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