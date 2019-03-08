نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مسؤول في الإدارة الأميركية تأكيده أن "نزع سلاح كوريا الشمالية النووي لا يزال ممكنا في ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى". وأوضح المسؤول الأميركي أن "الولايات المتحدة ستطلب من كوريا الشمالية توضيحات بشأن موقع إطلاق الصواريخ الذي تم اكتشافه خلال هذا الأسبوع". ولفت إلى "أننا نرى بوضوح مستوى معين من النشاط التي يظهر من خلال الصور الفضائية والخاصة، ولكن ما الذي يحدث هناك ولماذا، لسنا مستعدين لتقديم استنتاجات".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي:نزع سلاح كوريا الشمالية النووي لا يزال ممكنا بولاية ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.