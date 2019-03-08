مصادر للأنباء:ساترفيلد نصح المسؤولين بالحد من اقتراب بعضهم من حزب الله

اشارت مصادر لصحيفة "الانباء" الى ان مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد نصح المسؤولين اللبنانيين بالحد من اقتراب بعضهم من حزب الله، وسأل عن وضعية وزارة الصحة في ظل قرب وزيرها جميل جبق الحامل للجنسية الأميركية ـمن حزب الله، وهل بالامكان تسريب الأموال من هذه الوزارة الى الحزب".
ولفتت المصادر الى ان "توقيت زيارة ساترفيلد الآن ووزير الخارجية مايك بومبيو في 21 اذار علاقة بأمرين زيارة الرئيس ميشال عون الى موسكو في 25 اذار للقاء الرئيس فلاديمير بوتين تلبية لدعوة رسمية، ومقررات مؤتمر وارسو الذي رعته واشنطن وغاب عنه لبنان بسبب توجهه المباشر ضد ايران وحزب الله".
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