لفت الوزير السابق فادي عبود، إلى أنّ "هناك لجنة في مرفأ بيروت، كانت تدير المرفأ وكأنّه مرفأ خاص"، موضحًا أنّ "اللجنة كانت تأخذ رسومًا جمركية، فكيف لا تذهب إلى المالية الدولة، بل بحساب خاص باللجنة؟".
وذكر في تصريح تلفزيوني، أنّ "المرفأ جبى رسومًا بـ350 مليون دولار في عام 2017، وفي المبدأ يجب أن تعطى الدولة 25 بالمئة من قيمة الرسوم، إلّا أنّ هذا المبدأ كان سائدًا عندما كانت الرسوم تقدّر بحوالي 100 مليون".
ونوّه عبود إلى أنّ "مرفأ بيروت هو اليوم أرخص مرفأ للترانزيت، ووزير المال علي حسن خليل وصف الهدر فيه بالموضوع السياسي، أمّا الوزير سليم جريصاتي فوصفه بالفضيحة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبود: مرفأ بيروت هو اليوم أرخص مرفأ للترانزيت وخليل وصف الهدر فيه بالموضوع السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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