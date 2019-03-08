ممثلة وزير الثقافة والسفير البلجيكي افتتحا متحف الشوكولا الأول بالشرق الأوسط

افتتحت ممثلة وزير الثقافة محمد داود داود عقيلته مايا والسفير البلجيكي هوبير كورمين، بالتعاون مع بانوس بوراتوس، وبمناسبة الشهر الفرنكوفوني، متحف الشوكولا "شوكو ستوري" الأول في لبنان والشرق الأوسط، في الحمرا.

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