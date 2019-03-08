أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية أن "المجتمع الدولي الذي يرعى ورشة النهوض المالي والاقتصادي للبنان عبر مؤتمر "سيدر" يوجّه رسالةً بأنه لن يهمل إطلاقاً الشقّ السياسي من الملف اللبناني والحاجة إلى ضوابط تمنع تَمادي الوهج الإيراني في إدارة الخيارات الداخلية والخارجية من خلال توسع نفوذ "حزب الله"، ولا سيما في غمرة اشتداد المواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها وبين إيران وأذرعها وفي مقدّمهم الحزب وخصوصاً في مرحلة ما بعد داعش".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الراي: المجتمع الدولي يحتاج إلى ضوابط تمنع تمادي الوهج الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.