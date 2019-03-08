محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365

حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من إمكانية اندلاع الفوضى في البلاد مع إشادته بالطابع السلمي للمظاهرات، وقال الرئيس السوداني عمر البشير إن قانون الطوارئ الذي أصدره مؤخرًا جاء لمحاربة الفساد والتهريب، واعتبر زعيم المعارضة الفنزويلي خاون جوايدو طرد السفير الألماني في بلاده بأنه تهديد لبرلين.

كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: قد تأتي الفوضى والويلات في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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