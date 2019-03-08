وزير بوركيني سابق من أبرز المتهمين بالانقلاب العسكري يحلّ بتونس

قدم أمس الأربعاء 6 مارس 2019، وزير الخارجية البوركي الأسبق وأحد أهم المتهمين في قضية الانقلاب العسكري الفاشل ببوركينا فاسو سنة 2015 الى تونس.

وقال موقع صحيفة "جون أفريك" اليوم الخميس إنّ الوزير الاسبق جبريل باسولي تحصّل على ترخيص من قبل وزارة دفاع بلده للسفر الى تونس لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية منذ فترة.

وكان القضاء العسكري في بوركينا فاسو كان قد وضع باسولي تحت الاقامة الجبرية بمنزله منذ أكتوبر 2017 بعد أزمة قلبية.

وجاء المسؤول السابق الى تونس صحبة زوجته وطبيب عسكري وفريق من الأمن على متن طائرة طبية خاصة.

جدير بالذكر أنّ جنودا استحوذوا على السلطة في البلد الافريقي لمدة 6 أيام سبتمر سنة 2015 ينتمون لوحدة حرس رئاسي تدين بالولاء للرئيس السابق بليز كومباوري لفشل الانقلاب بعد ذلك ويعود ميشال كافاندو إلى منصبه مجددا لممارسة مهام منصبه رئيسا.