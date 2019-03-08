تخريج دفعة جديدة من حرس المنشآت الحكومية في عدن

عدن (الاتحاد) تواصل قوات التحالف العربي إسناد الجهود اليمنية لإعادة بناء الوحدات الأمنية للإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار وتأمين المحافظات المحررة وتطبيع الأوضاع عقب تحررها من سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية والخلايا الإرهابية المرتبطة بداعش والقاعدة.

وشهد معسكر الصولبان في مديرية خورمكسر بمدينة عدن أمس تخريج الدفعة الثالثة من قوات حماية المنشآت الحكومية «عدن، لحج» التابعة لقوات ألوية الدعم والإسناد عقب تلقيها تدريبات ومهارات قتالية بإشراف من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأكد أحمد العفيف قائد لواء حماية المنشآت أن الدفعة الجديدة تمثل إضافة جديدة للقوات السابقة التي جرى تدريبها وتأهيلها بإشراف ودعم من قوات التحالف العربي من أجل حماية المحافظات المحررة ومكتسباتها وتأمين المرافق والمنشآت الحكومية المهمة بما يسهم في تطبيع الأوضاع وتعزيز الاستقرار الذي نعيشه منذ الخلاص من الميليشيات الحوثية الانقلابية والعناصر الإرهابية.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة من أجل إنشاء وتشكيل قوات أمنية ذات طابع نظامي ووطني لخدمة مصلحة الوطن وقضايا وحماية المؤسسات العامة ومقدرات الشعب.

وثمن الدعم السخي واللامحدود المقدم من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشارك بفاعلية في دعم المنظومة الأمنية في المحافظات المحررة واستعادة دورها في تعزيز الأمن والاستقرار.

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