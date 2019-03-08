شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال وغارات على غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد طفل فلسطيني (15 عاماً)، أمس، متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية شرق مدينة غزة.

وكان الطفل قد تم نقله إلى مستشفى الشفاء في غزة بحالة حرجة جراء تعرضه لطلق ناري في الرأس خلال مشاركته في فعاليات الإرباك الليلي.

وقال أشرف القدرة المتحدّث باسم وزارة الصحة «استشهد الطفل سيف الدين عماد ناصر أبو زيد (15 عاماً) متأثّراً بجراحه التي أصيب بها شرق غزة».

وشنت طائرات حربية إسرائيلية فجر أمس غارات جوية على عدة مناطق غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وأفاد شهود عيان بأن طائرات من دون طيار وأخرى حربية هاجمت أراضي خالية وموقعاً للمقاومة في محيط الميناء الجديد غرب خانيونس.

ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات في حين تعرضت تلك المناطق لأضرار كبيرة.

وكان جيش الاحتلال زعم أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة.

وقال مصدر أمني فلسطيني إنّ «أربع غارات إسرائيلية استهدفت الميناء الجديد غرب خان يونس»، مشيراً إلى أنّ اثنتين منها «نفّذتا بطائرات استطلاع والأخريان شنّتهما مقاتلة من طراز أف 16».

وبحسب مصدر فلسطيني آخر فإنّ غارة استهدفت موقعاً لحماس غرب خان يونس «ولم يبلغ عن وقوع إصابات لكن الأضرار المادية كبيرة». وتعليقاً على هذه الغارات قال الجيش الإسرائيلي في بيان «قصفت طائرات مقاتلة وطائرات تابعة للجيش الإسرائيلي عدة أهداف عسكرية في مجمّع تابع لحماس في جنوب قطاع غزة».

وأضاف البيان أنّ «الغارة جاءت ردّاً على البالونات المحمّلة بعبوات ناسفة والمتفجّرات التي ألقيت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية».

وفي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس منزل الأسير الفلسطيني عاصم البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله.

وكانت جرافات الاحتلال ترافقها نحو 30 آلية عسكرية اقتحمت البلدة ومنعت الصحفيين من الوصول إلى منزل الأسير الذي تزعم قوات الاحتلال تنفيذه لعمليتي إطلاق نار على الجنود الإسرائيليين.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن القوات وحرس الحدود ومسؤولين من وزارة الدفاع الإسرائيلية «دمروا منزل عاصم البرغوثي في قرية كوبر شمال رام الله» في الضفة الغربية المحتلة.

ويُتهم البرغوثي بإطلاق النار على جنود عند موقف حافلات بالقرب من مستوطنة «جفعات أساف» في منطقة رام الله في 13 ديسمبر. وقال الجيش في ذلك الوقت إن شخصين آخرين، أحدهما جندي، جرحا في الهجوم.

واتهم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) البرغوثي كذلك بالمشاركة مع شقيقه في هجوم مسلح بالقرب من مستوطنة عفرا، ما تسبب في مقتل مستوطن وإصابة سبعة أشخاص بجروح. واستشهد صالح البرغوثي (29 عاماً) شقيق عاصم، خلال مداهمة لاعتقاله في 12 ديسمبر. واعتقل عاصم البرغوثي في منزله بتهمة المشاركة في الهجوم والإعداد لمزيد من الهجمات، بحسب الشين بيت.

وقال الجهاز إنه تم العثور خلال اعتقاله على رشاش كلاشنيكوف ومعدات رؤية ليلية وذخيرة.

من جهة أخرى، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس سبعة فلسطينيين في مختلف مدن الضفة وأحالهم للتحقيق بزعم مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات ضد مستوطنيه.

إلى ذلك، اقتحم أكثر من 100 مستوطن متطرف أمس المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحاً عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين اليهود.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فراس الدبس إن 109 مستوطنين بينهم 50 طالباً من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات متتالية ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة أمنية مشددة.