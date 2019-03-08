بومبيو في رسالة للإيرانيين: النظام الحاكم اختلس أموالكم

طهران (وكالات، مواقع إخبارية)

وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رسالة إلى الإيرانيين، أكد فيها أن لدى إيران أشخاصاً «دمروا حياة المواطنين واختلسوا أموالهم»، في إشارة إلى الطبقة السياسية الحاكمة. وقال بومبيو في تسجيل مصور نشره عبر حسابه في تويتر أمس إن «لديكم أشخاصاً دمروا حياة الإيرانيين. إنهم أغنياء، يرسلون أبناءهم إلى خارج البلاد على حسابكم. إنهم يختلسون أموالكم».

وأعرب بومبيو عن سعادته لمخاطبة الشعب الإيراني عبر حساب وزارة الخارجية الأميركية الناطق بالفارسية «يو أس إيه دار فارسي»، معبراً عن أمله في فتح نقاش يعبر عن تطلعاتهم المستقبلية.

وأعلن بومبيو عن دعم واشنطن للإيرانيين في نضالهم من أجل حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وتمكين الشعب الإيراني من التعبير عن نفسه بكل حرية.

وقال وزير الخارجية الأميركي إنه «لا توجد نية لدى واشنطن بتحديد من يحكم إيران»، مضيفاً أن «ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو إيجاد آلية يمكن من خلالها أن تكون أصوات الناس مسموعة».

وقال بومبيو إنه تلقى «100 ألف سؤال» من مواطنين إيرانيين في الآونة الأخيرة، واعداً بالإجابة عن معظمها عبر حساب الخارجية على «تويتر» باللغة الفارسية. ورحب ناشطون إيرانيون بالمواقف التي أبداها بومبيو في الفيديو الذي نشره، وأعرب آخرون عن تأييدهم للاهتمام الذي تبديه واشنطن للشعب الإيراني.

في غضون ذلك، قال عباس آخوندي، عضو الهيئة الأكاديمية في جامعة طهران، إن 19 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في إيران، ويشكل هذا العدد ثلث سكان المدن، وربع إجمالي سكان البلاد. وأضاف في تصريح نقله موقع «تابناك»، إنه لا يوجد سبيل للخروج من هذا الوضع سوى «التجديد الحضري»، موضحاً أنه «على الرغم من تنفيذ العديد من المشاريع السكنية، لازال هناك ملايين الوحدات السكنية غير صالحة في البلاد، مما يدل على أن لدينا مشكلة في التعريفات الخاصة بمجال السكن».

على صعيد آخر، ذكر تقرير أعده باحثو شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة أن قراصنة إيرانيين يعملون على اختراق الأنظمة والشركات والحكومات في أنحاء العالم تسببوا بأضرار تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات. وجاء في التقرير الذي نشرته الشركة أمس الأول أن القراصنة سرقوا أسراراً ومسحوا بيانات من شبكات كمبيوتر بعد أن استهدفوا الآلاف في نحو 200 شركة خلال العامين الماضيين، طبقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وقالت الصحيفة إن مايكروسوفت ربطت بين الهجمات المعلوماتية ومجموعة «هولميوم» الإيرانية وأن بعض أعمال القرصنة قامت بها مجموعة إيرانية أخرى تدعى «إيه بي تي 33». وصرح جون لامبرت رئيس مركز المعلومات المرتبطة بالتهديدات في مايكروسوفت، للصحيفة أن الهجمات هي «أحداث مضرة للغاية».

وذكر التقرير أن القراصنة استهدفوا بشكل خاص شركات النفط والغاز، وشركات تصنيع المعدات الثقيلة والشركات الدولية العملاقة في السعودية وألمانيا وبريطانيا والهند والولايات المتحدة. وفي 2017 ألقت شركة «فايرآي» اللوم على مجموعة «إيه بي تي 33» في الفيروس المدمر الذي استهدف منظمات في الشرق الأوسط وغيرها من المناطق. ويأتي هذا التقرير فيما تسعى إيران، بحسب خبراء أمنيين، إلى بناء قدراتها المعلوماتية الخاصة وسط تزايد جهود الولايات المتحدة لعزل إيران.

إلى ذلك، قال مسعود تجريشي، نائب مدير وكالة حماية البيئة، في تصريح نقلته وكالة الطلبة الإيرانيين، إن 85% من الوفيات في إيران ناتجة عن تلوث الهواء، مضيفاً: «هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالمياه والطاقة، والأمر يتطلب مراجعة استراتيجية وشاملة». وفي نفس السياق، قال رئيس مجلس مدينة طهران محسن هاشمي: «حالياً، عدد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء يفوق عددها في حوادث السيارات».