سقوط خلية إرهابية ومقتل 7 من "حسم" في مدينة 6 أكتوبر

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل سبعة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمحافظة الجيزة امس. وفي السياق نفسه، كشف مصدر أمني مصري لـ«الاتحاد» أمس، أن الأمن المصري أوقع بخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى، وأشار إلى أن الخلية المكونة من 7 أفراد يقودها إرهابي هارب منسوب لما يسمى بحركة (حسم) الاخوانية، كما أن معظم الإرهابيين ينتمي لصعيد مصر وبالتحديد لمحافظة سوهاج.

وأضاف المصدر الذي كان ضمن مجموعات المداهمة، أن الخلية كانت تجمع معلومات عن الأكمنة الأمنية وكذلك معلومات عن الضباط وتحركاتهم وأماكن سكنهم لاستهدافهم في نطاق حدود محافظة الجيزة، موضحاً أنهم كانوا يخفون هوياتهم في ملابس نسائية بالنقاب، وأن ثلاثة منهم حاولوا استهداف كمين أمني على الطريق الدائري ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة، ورجح المصدر أن مخطط هؤلاء بجانب استهداف الضباط هو تفجير أبراج كهربائية بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي لإحداث حركة من الذعر والبلبلة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت تصديها لمجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية حاولت تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة مُستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه واتخاذهم أحد الأوكار التنظيمية بمنطقة أكتوبر وكرًا لتصنيع تلك العبوات وللانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وأوضحت أنها أعدت عدداً من الأكمنة الذي اشتبهت من خلالها القوات في سيارة ربع نقل بيضاء اللون، وحال اقترابهم منها بادر مُستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن إصابة أحد ضباط القوة المهاجمة ومصرع مستقلي السيارة وعددهم 3 تبين ارتداء اثنين منهما «ملابس عمال كهرباء» وعُثر بحوزتهم على «بندقية آلية، وطبنجة، والعديد من الطلقات»، وكذلك على عبوة ناسفة معدة لتفجير بعض الكابلات الكهربائية».

وأوضح الأمن المصري أنه تتبع خط سير السيارة وتبين أن من كانوا بها خرجوا من شقة سكنية بأحد العقارات إذ تم تبادل إطلاق النار مع العناصر المتواجدة بداخلها، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وعُثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة وبعض أدوات التصنيع «مادة R-Salt، كيس رولمان بلى، جهاز ريموت، قناعي غاز» وذاكرة تخزين «فلاش ميميورى» وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية، و3 بنادق آلية، أفارول عمال، خوذتين».

فى ذات التوقيت، أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية ، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية وبناءً على معلومات استخباراتية برصد وتتبع مسارات تحرك العناصر الإرهابية وطرق الإمداد لها، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير عدد (9) فتحات أنفاق بأبعاد تصل حتى (2 متر ×2 متر) لعدد (3) أنفاق رئيسة على الشريط الحدودي بشمال سيناء بأعماق حتى (30 متراً) وأطوال حتى (3 كم) تستخدمهم العناصر الإرهابية في عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

وأضاف البيان أنه عثر بداخلها على [مواتير سحب - كابلات كهربائية ومواد إنارة - سماعات - كميات من الوقود]، كما تم اكتشاف وتدمير عدد (2) عربة للعناصر الإرهابية وضبط عدد (40) قنبلة وكميات من المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة. وقال المتحدث العسكري إن قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تواصل تنفيذ عملياتها لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على باقى العناصر الإرهابية وقطع طرق الإمداد عنهم.