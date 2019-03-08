مقتل جندي وإصابة آخرين في اشتباكات عدن

بسام عبدالسلام (عدن)

قتل جندي وجرح عدد آخر في الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن ومسلحين مجهولين في عدد من مديريات مدينة عدن، جنوب اليمن.

وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن عناصر مسلحة استهدفت عدداً من الدوريات الأمنية في مديريات المعلا وخور مكسر ودار سعد، مشيراً إلى أن المهاجمين قاموا بنصب كمائن لقوات الحزام الأمني والأمن العام أثناء محاولتهم فتح طرقات مغلقة.

وأضاف المصدر أن طقما تابعا لقوات الحزام الأمني في خور مكسر تعرض لهجوم بقذيفة «آر بي جي» أثناء مروره في طريق العريش بمديرية خور مكسر، مضيفا أن المهاجمين شنوا الهجوم من أحياء سكنية ومن على أسطح المنازل ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين إلى جانب تدمير طقم واشتعال النيران فيه.

وأكد المصدر أن القوات تمكنت من ضبط عدد من المتهمين بالهجوم المسلح واستهداف قوات الأمن، لافتا إلى أن الأوضاع لا تزال متوترة في المديرية خصوصا مع إغلاق عدد من الطرقات بالإطارات المشتعلة والحواجز الحديدية وبراميل القمامة.

وأشار إلى أن عددا من الجنود جرحوا جراء الاشتباكات التي شهدتها مديرية دار سعد عقب مرور دورية أمنية من طريق رئيسي بالمديرية، لافتا إلى أن مسلحين شنوا هجوما على الدورية ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف القوات وإعطاب الطقم العسكري الذي كان برفقتهم.

وتزامنت الاشتباكات مع مواجهات محدودة بين قوات الأمن ومجهولين في مدخل مديرية المعلا عقب محاولة فتح شارع مدرم الرئيسي الذي تم إغلاقه منذ أكثر من 3 أيام على خلفية المطالبة بتسليم قتلة أحد شباب المديرية ويدعى «رأفت دنبع».

وقال شهود عيان لـ«الاتحاد» إن الاحتجاجات السلمية للمطالبة بتسليم المتهمين بقتل الشاب «دنبع» انحرفت وتحولت إلى أعمال شغب وقطع للطرقات وإحراق الإطارات المشتعلة وتعطيل المصلحة العامة وزعزعة السكينة.