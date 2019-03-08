بسبب الحوثيين .. عضات الكلاب الضالة تلاحق اليمنيين

صنعاء (رويترز)

أصبحت عضات الكلاب مصدر قلق لسكان صنعاء، حيث تنتشر النفايات والمخلفات في شوارع العاصمة اليمنية التي تسيطر عليها الفوضى جراء احتلالها من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وتركت بعض الاعتداءات من جانب الكلاب الضالة، الضحايا عرضة لداء الكلب، وهو مرض معروف بأنه مميت إذا لم يتم علاجه سريعاً، وقد أشارت تقارير إلى وفاة 9 أشخاص بالفعل جراء ذلك.

وشهد عام 2017 انتشاراً متزايداً لوباء الكوليرا الذي فتك بحياة المئات، نتيجة انعدام النظافة في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، قبل أن تتقدم السعودية والإمارات ببرنامج وقائي مشترك نجح في وقف الوباء القاتل.

وبحسب تقارير أممية، فإن ما بين 50 إلى 60 شخصاً يومياً يتعرضون لعضات الكلاب الضالة في صنعاء، ولم تتحسن الحالة البيئية رغم ما يتم تقديمه من أموال عبر المنظمات الإنسانية، بسبب إصرار ميليشيات الحوثي على تحويل الأموال لخدمة مشاريعهم التخريبية.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في 2017، إن داء الكلب يقتل نحو 60 ألف شخص في العام على مستوى العالم، وأضافت أن الوفيات كانت بشكل رئيسي في بلدان آسيوية وأفريقية بها أعداد كبيرة من الكلاب الضالة.

ويقي اللقاح من المرض بسهولة إذا استُخدم سريعا، لكن الكثيرين لا يدركون أنهم أصيبوا بالعدوى، وبمجرد ظهور الأعراض يصبح من المستحيل علاجها، وينتج داء الكلب بشكل أساسي عن عضات كلاب مصابة بفيروس السعار.

وحسب مصادر محلية، يستقبل المستشفى الجمهوري في صنعاء يومياً بين 50 و60 مصاباً بعضات الكلاب، الأمر الذي يربك المنشأة الصحية التي تعاني بشدة جراء الحرب.

وشهدت الآونة الأخيرة زيادة مطردة في عدد الكلاب الضالة في شوارع صنعاء.