"الهلال" يعيد مركز البهادر الطبي بالحديدة إلى الخدمة

الحديدة (وام)

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المركز الطبي بمنطقة البهادر التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، بعد ترميمه وإعادة تأهيله ورفده بالتجهيزات والمستلزمات والأدوية الطبية اللازمة إلى جانب تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن هذه المنشأة الصحية التي جرى افتتاحها ستخدم سكان منطقة البهادر البالغ عددهم 7 آلاف نسمة إضافة إلى سكان المناطق المجاورة لها في القباصية، المرابية، قباسية، مكارية، المرازقة، مناوس، مشاهير، غليفقة، كويري والقرين، وتأتي ضمن مشاريع صحية أخرى في مناطق الشجيرة والطائف والجريبة وتستقبل يومياً ما بين 120 و150 حالة مرضية وتقدم خدمات طبية وعلاجية مجاناً للسكان.

من جهته أكد هاشم العزعزي وكيل محافظة الحديدة أن المركز الصحي بالبهادر كان شبه مدمر فبادر «الهلال الأحمر الإماراتي» إلى تمويل مشروع إعادة تأهيله وتوفير الأثاث والتجهيزات اللازمة له إلى جانب مده بأجهزة مختبر متكاملة، منوهاً بجهود «الهلال» المتواصلة والتي أسفرت عن إنجاز عدد كبير من المشاريع في المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية أسهمت بدورها في تطبيع الحياة وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الحياة.

وعبر أهالي منطقة البهادر عن شكرهم الجزيل لـ«هيئة الهلال الأحمر» التي نفذت هذا المشروع الذي يقدم لهم خدمات صحية مجانية إلى جانب مشاريع أخرى أسهمت في توفير الخدمات وتطبيع حياة السكان ليس في منطقتهم فقط بل في مناطق ومديريات ومدن اليمن المحررة كافة.