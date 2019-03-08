الحوثيون يقصفون "العبيسة" ويدمرون قرى بأسلحة محرمة

عقيل الحلالي (صنعاء)

اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران، أمس، منطقة العبيسة، معقل قبائل حجور في مديرية كُشَر بمحافظة حجة بعد أسابيع من المعارك والقصف المدفعي والصاروخي العنيف على المنطقة والمديرية ما أسفر عن تدمير وتضرر نحو 1800 منزل ونزوح أكثر من ألفي أسرة.

وقالت مصادر ميدانية في كُشَر لـ«الاتحاد» إن ميليشيات الحوثي اقتحمت في وقت مبكّر أمس، منطقة العبيسة الجبلية التي تعرضت خلال الأيام الأربعة الماضية لقصف غير مسبوق بالمدفعية الثقيلة والصواريخ بما في ذلك الباليستية، مشيرة إلى أن الميليشيات استخدمت «أسلحة محرمة وغازات سامة» خلال عملية الاقتحام التي رافقها قصف مدفعي وصاروخي عشوائي على مواقع المقاومة القبلية ومساكن المواطنين.

وأكدت المصادر مقتل أكثر من 25 مدنياً خلال عملية اقتحام ميليشيات الحوثي لمنطقة العبيسة منذ مساء الأربعاء وحتى فجر أمس، ليرتفع بذلك إلى 77 عدد القتلى في صفوف المدنيين منذ بدء الحوثيين حربهم على المديرية وقبائل حجور في 24 يناير الماضي.

وقال مصدر قبلي إن ميليشيات الحوثي سارعت باعتقال العشرات من المدنيين بعد اقتحامها منطقة العبيسة، وارتكبت العديد من الانتهاكات الجسيمة بحق الأهالي، لافتاً إلى قيام الحوثيين بقتل المواطن محمد حميد جابر النمشة أثناء خروجه من منزله في قرية بني النمشة بالعبيسة.

وكان شيوخ قبائل حجور أكدوا في بيان لهم، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي تقوم بحرب إبادة ضد السكان في مديرية كُشَر، وأنها اقتحمت القرى وقامت بتفجير المساكن على رؤوس ساكنيها.

وقتل أكثر من 500 مسلح حوثي في المعارك مع قبائل حجور سقط غالبيتهم في الضربات الجوية للتحالف العربي التي قتلت، مساء الأربعاء، ما لا يقل عن 30 مسلحاً بينهم القيادي في الجماعة الانقلابية، نجيب حمود الغولي.

وكان التحالف العربي نفذ ليل الأربعاء الخميس عملية إنزال جوي هي السابعة منذ بدء القتال في كُشَر، وقد اشتملت على أسلحة وذخائر وإمدادات طبية وإيوائية دعماً لقبائل حجور وأهالي المديرية الذين تهدمت منازلهم جراء القصف العشوائي للميليشيات.

في سياق متصل، ذكر موقع الجيش اليمني أن رجلاً قُتل وأصيب 7 أشخاص آخرون جراء قصف صاروخي لميليشيا الحوثي على مديرية حيران شمال محافظة حجة.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي استهدفت بصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين، في قرية الزين بمديرية حيران.

وأوضحت المصادر أن القصف أدى إلى مقتل مواطن وجرح ابنته التي تبلغ من العمر 6 أعوام، بالإضافة إلى إصابة ستة آخرين من أسرة أخرى بينهم امرأة.

وبحسب المصادر، فإن القصف أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين في القرية.

وحرر الجيش اليمني أمس مواقع استراتيجية من ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية دمت شمال محافظة الضالع. وقال الجيش في بيان إن قواته تمكنت بعد معارك مع ميليشيات الحوثي من تحرير تبة «الثعيل» وموقع «المرحوبة الصغرى» في منطقة الحقب جنوبي مديرية دمت، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 12 من عناصر الميليشيات، بينهم القيادي الميداني المدعو جراح محمد مهدي الشهاري، وجرح ثمانية آخرين.

من جهة ثانية، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية خروقاتها النارية للهدنة في محافظة الحديدة الساحلية التي تسري منذ 18 ديسمبر بموجب اتفاق السويد الذي توصلت إليه الميليشيات والحكومة اليمنية في 13 الشهر ذاته.

وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، باستمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب خروقات وقف إطلاق النار بالحديدة، مضيفاً أنه تم تسجيل 10 خروق جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت الرماية بصواريخ الكاتيوشا والعبوات الناسفة وغيرها من الأسلحة.

وقالت مصادر ميدانية في الحديدة، إن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية والأسلحة الرشاشة مواقع قوات المقاومة المشتركة الموالية للحكومة في مدينة الصالح شمال شرق مدينة الحديدة، مستهدفة أيضاً تجمعات سكنية ومواقع عسكرية للقوات المشتركة شرقي مديرية الدريهمي الواقعة جنوب مدينة الحديدة.

كما استهدفت الميليشيات الحوثية مواقع القوات المشتركة وأحياء سكنية في مديريتي التحيتا وحيس المحررتين جنوب محافظة الحديدة.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة على تويتر، إن ميليشيات الحوثي أطلقت عدداً من القذائف المدفعية على مستشفى 22 مايو النموذجي الواقع ضمن مناطق سيطرة القوات الحكومية شرق مدينة الحديدة، مشيراً إلى أن «هذا القصف الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمبنى الرئيسي للمستشفى، تم تحت سمع وبصر البعثة الأممية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار».

وأضاف: «نستغرب صمت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مارتن جريفيث وفريق الرقابة الأممية عن هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية المتواصلة لوقف إطلاق النار، وتصعيدها الخطير بقصف مطاحن البحر الأحمر ومستشفى 22 مايو».