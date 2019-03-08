مجلس الوزراء عقد جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية: محمود مكية امينا عاما لمجلس الوزراء والتمديد لشركتي الخلوي حتى نهاية العام

عين مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، القاضي محمود مكية امينا عاما لمجلس الوزراء، والتمديد لشركتي الخلوي حتى نهاية العام، مع اعطاء مهلة 15 يوما للوزراء لدرس العقد الجديد تمهيدا لإقراره.

الوزير الجراح

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الإعلام جمال الجراح إلى الصحافيين فقال: "عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة فخامة الرئيس وحضور الوزراء، الذين غاب منهم وزير السياحة اواديس كيدانيان. وأقر المجلس جدول اعماله ما عدا بندا واحدا في انتظار رأي مجلس شورى الدولة على أن يعاد درسه في الجلسة المقبلة. ومن أبرز المقررات: تعيين القاضي محمود مكية امينا عاما لمجلس الوزراء، والموافقة على تعيين العميد الياس البيسري مديرا عاما للامن العام بالوكالة، ويحل مكان المدير العام في حال غياب الاخير في مهمة خارج البلاد او لاي سبب آخر، وذلك لمدة سنة واحدة. وتم ايضا ارجاء تعيينات المجلس العسكري الى الجلسة المقبلة من اجل المزيد من التشاور".

حوار

سئل: ما هي الاسباب التي ادت الى ارجاء تعيينات المجلس العسكري، رغم ادراجه على جدول الاعمال؟

اجاب: "هناك بعض الاسماء التي تتم دراستها، وطلب وزراء بعض الوقت لاستكمال درسها".

سئل: من طرح ارجاء البت بالموضوع؟

اجاب: "دولة الرئيس سعد الحريري".

سئل: أصدرت المحكمة العسكرية اليوم حكما بحق الزميل ادم شمس الدين قضى بحبسه ثلاثة اشهر بسبب تدوينة له، ما هو موقفكم؟

اجاب: "كما سبق وذكرت في لقاء سابق مع الاعلاميين، أنا مع حرية الاعلام وصيانتها وحرية التعبير، انما شرط أن تكون حرية مسؤولة وموضوعية وبعيدة عن التجني. إن لبنان بنى تاريخه الاعلامي على الموضوعية والحقيقة والتحليل السياسي الراقي، وليس على التهجم او التجني او التجريح. علينا كإعلاميين ان نكون موضوعيين في مقاربة الحدث واحترام الآخرين، ولا احد يمكنه تقييد الرأي السياسي".

سئل: هل يمكن محاكمة صحافي في المحكمة العسكرية، وليس في محكمة المطبوعات؟

اجاب: "ان محكمة المطبوعات معنية بمحاكمة الاعلاميين، انما اذا حصلت مخالفة تتخطى قانون هذه المحكمة، سيكون من الطبيعي ان تتولى المحاكم الاخرى البت بالموضوع".

سئل: ما هو مصير التمديد لشركتي الخلوي؟

اجاب: "تم التمديد للشركتين حتى نهاية السنة، على ان يتم البت بالعقد الجديد المتضمن بعض التعديلات في اقرب وقت ممكن، بعد ان تم توزيعه على الوزراء منذ اسبوع واعطاء مهلة 15 يوما لدرسه، مع الاشارة الى ان دورة التراخيص تتطلب 35 يوما".

Advertisements

سئل: عند التمديد للشركتين كنتم تقولون ان هناك مشروعا معينا، فهل ما زال هذا الكلام ساريا؟

أجاب: "تقدمت، حين كنت أتولى حقيبة الاتصالات بدفتر شروط جديد منذ اكثر من سنة ونصف السنة، ولكنه لم يدرج على جدول الاعمال. واليوم، تم وضعه وتوزيعه على الوزراء".

سئل: ما هو البند الذي تم تحويله الى مجلس شورى الدولة؟

اجاب: "البند المتعلق بمعادلة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية".

سئل: نحن كصحافيين منعنا من الاحتكاك بالوزراء لدى دخولهم وخروجهم، فما هو السبب؟

اجاب: "لا اعلم، هذا ترتيب يتعلق برئاسة الجمهورية ويقع على عاتقها تنظيم الامور داخل القصر، وعلينا احترام هذه الترتيبات".

قيل له: لكن كنتم تتحدثون عن حرية الاعلام، وهذا التدبير يمنع مواكبة الاعلامي للاحداث.

أجاب: "هذا شيء، وحرية الاعلام شيء آخر. أما الموقع والتوقيت فيحددهما القصر الجمهوري. وأنا كوزير للاعلام، اتحدث بعد الجلسة عما جرى وما تم اقراره من بنود وما تم تأجيله، اي انكم تحصلون على المعلومات الاساسية".

سئل: هناك بند يتعلق بتشكيل لجنة الوقاية من التعذيب، هل كان هناك من ملاحظات عليه؟

اجاب: "كلا، تم اقراره بشكل عادي".

خلوة بين عون والحريري

وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم خلالها البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

لقاء بين عون وشهيب

كما التقى الرئيس عون قبل الجلسة، وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب وعرض معه شؤون وزارته.