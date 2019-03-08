كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد العرب لـ "تنظيم الحمدين": أيديكم ملطخة بدماء البسطاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرح محمد العرب، صحفي في الإعلام الحربي، اسئلة موجهة لتنظيم الحمدين، قائلًا: "إذا لم يجاوبوا عليهم فهم دعاة للإرهاب، وداعمين لهم".

وسأل محمد أول سؤال، خلال استضافته في برنامج " يا هلا" الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، وهو ما الدور الذي يقوم به عبدالرحمن بن عمير، والربان، ومحمد النعيمي، وأحمد النعيمي، ولماذا كانوا يرسلون أسلحة مضادة للطيران داخل اليمن؟.

وجاء السؤال التالي كالآتي: "نشاط المصرفي من خلال صيرفة الدوحة المنتشرة في مناطق سيطرة الميليشيات، من يرسل الأموال؟ "، والسؤال الثالث: "وشركات السيارات الكبرى من يشتري سيارة كروزة 2019 أو مرسيدس 2019 في بلد بها حرب؟".

واختتم: "نظام الحمدين من الحقيقة والحيادية أن نقول أنهم طعنوا التحالف غدرًا، وأنتم تآمرتهم على حرية الشعب اليمني وأيديكم ملطخة بدماء البسطاء الذين فجرت القاعدة فيهم في الأسواق، والتي استهدفتهم الميليشيات الانقلابية بصواريخ، وإعلامكم يقوم بدور لا يقوم به أي إعلام فلا يوجد إعلام يمجد داعش والقاعدة، فهو بالطبع شريك فهذه العملية".