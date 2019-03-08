كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي تقطع الماء عن مناطق بتعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل ميليشيا الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن)، منذ 10 أيام على التوالي، حصار منطقة الزبيرة بمديرية المواسط، حيث قامت بإغلاق المحلات التجارية ومنع ضخ المياه بتوقيف مشروع المياه في المنطقة.

وأفادت مصادر في الزبيرة لموقع "نيوزيمن" الإخباري، أن الميليشيا طلبت من مالكي المحلات التجارية في سوق الزبيرة دفع 4 ملايين ريال مقابل فتح السوق المركزي، حيث يشتكي المواطنون من نفاد المواد الغذائية، وأن المنطقة على وشك كارثة حقيقية.

وتمثل الزبيرة عمقاً استراتيجياً بالنسبة لميليشيا الحوثي، حيث تُعتبر الحزام الأمني لمديرية الصلو وعدد من مناطق الحجرية بشكل عام ومديرية المواسط بشكل خاص، بالإضافة إلى قربها من الأحكوم التابعة لمديرية حيفان وإشرافها عليها.