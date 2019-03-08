عاجل.. غليان في الرشيدية.. مواجهات بالحجارة بين الأمن وطلبة ونيران في الشوارع..إصابات واعتقالات -التفاصيل

عاشت مدينة الراشيدية، مساء اليوم الخميس، مواجهات عنيفة بين عناصر الأمن وطلبة الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة مولاي سماعيل مكناس، بعد تدخل الأمن لفض مسيرة قام بها العشرات من الطلاب وسط المدينة، تضامنا مع الأساتذة المتعاقدين.

وحسب ما كشف مصدر من الطلاب لموقع “اليوم 24″، فإن المواجهات اندلعت مساء اليوم بعد اقتحام الأمن للحرم الجامعي مما تسبب في إصابة العشرات من الطلاب، وإندلاع النيران في الشوارع، واعتقال العشرات من الطلاب.

فيما أفاد مصدر أمني لـ”اليوم 24″، أن المواجهات “أسفرت عن تسجيل ثمان إصابات في صفوف القوات المساعدة، بسبب الطلبة الذين تعمدوا رشق قوات الأمن بالحجارة بعد منعهم من تنظيم مسيرة في الشارع العام”. ورصدت فيديوهات لنشطاء من المدينة مواجهات ببن الطلبة والأمن استعملت فيها الحجارة.

من جهتها، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية، في بيان استعجالي لها، أن هناك اعتقالات في صفوف الطلبة بالمدينة، والمارة أيضا من الساكنة، وصلت إلى حدود 19 شخصا، بالإضافة إلى حصار أمني للحرم الجامعي غير مسبوق في حين طلبة الرشيدية يستعدون للاتحاق بالاساتدة المتعاقدين والتضامن معهم، على حد تعبير البلاغ.