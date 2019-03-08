جد لمجرد يظهر في صورة نشرها والده – صورة

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كشف الفنان البشير عبدو، والد النجم سعد لمجرد، أمس الأربعاء، صورة لوالده، عبد الكبير لمجرد، جد سعد.
وأشار البشير عبدو إلى أن جد لمجرد رحل إلى دارالبقاء، عام 1990، مضيفا “رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ومتعنا الله برضاه نحن أبناؤه، وأحفاده”.
وتوفي عبد الكبير حين كان سعد يبلغ من عمره 5 سنوات، فيما لا تزال جدته حية، وسبق أن ظهر رفقتها.
يذكر أن سعد لمجرد يستعد، في الفترة الحالية، لتصوير كليب جديد مع الفنان المصري، محمد رمضان، في الديار الفرنسية.
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