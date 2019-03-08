مع اقتراب موعد الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان للمغرب، والمرتقبة متم شهر مارس الجاري، يكشف برنامج الزيارة تفاصيل جديدة. وينتظر أن يلقي الملك محمد السادس خطابا إلى جانب خطاب البابا فرانسيس، وذلك بالقرب من مسجد حسان وضريح محمد الخامس بالرباط. وسيعيد المشهد إلى الأذهان الزيارة التي قام بها بابا الفاتيكان السابق، يوحنا بولس الثاني، إلى المغرب عام 1985، حيث كان قد ألقى بدوره خطابا إلى جانب الملك الراحل الحسن الثاني، أمام جمع غفير ضمه ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء

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كانت هذه تفاصيل خبر في أول زيارة له للمغرب.. الملك يخطب رفقة البابا في الرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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