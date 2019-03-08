المصالح الأمنية في أكادير تحجز 431 كلغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة خفيفة – صورة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في أكادير، بناء على معطيات دقيقة، وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء، من اعتراض سيارة خفيفة على متنها كمية مهمة من المواد المخدرة.

وجرى توقيف السيارة المكتراة بالقرب من السد القضائي، المنصب في منطقة “تيليلا” في مدخل مدينة أكادير، حيث أسفرت عملية تفتيشها عن حجز 431 كيلوغراما من مخدر الشيرا، فضلا عن 1500 غرام من مادة طابا، و1200 غرام من مسحوق الكيف.

وفي المقابل، تواصل فرق الشرطة القضائية تحريات، وأبحاث ميدانية مكثفة لتوقيف المشتبه فيهما، اللذين تمكنا من الفرار على متن السيارة، وذلك بعد أن تم تحديد هويتهما.