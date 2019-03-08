بعد مباراته الكبيرة أمام الريال.. زياش في التشكيلة المثالية لدوري الأبطال – صورة

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تَوج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مجهودات النجم المغربي حكيم زياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، واختاره في التشكيلة المثالية لدور إياب ثمن نهائي دوري أبطال أروبا، بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه في المباراة الأخيرة، أمام ريال مدريد.
وساهم نجم “أسود الأطلس” بشكل كبير في رباعية فريقه أمام ريال مدريد، بعد أن وقع الهدف الأول، وقدم مستوى كبير جدا، حاصلا على تنقيط 7 على 10، ويضمن بذلك مكانته في التشكيلة المثالية لدور الثمن.
وكان زياش قد وقع هدفا أيضا في لقاء الذهاب، في أمستردام، والذي انتهى بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.
إليكم التشكيل المثالية لهذا الدور:
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