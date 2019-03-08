أقوى الجيوش في العالم.. المملكة تتراجع و17 مليون مغربي مستعد للخدمة العسكرية

تراجع ترتيب المغرب ضمن أقوى الجيوش في العالم، محتلا الرتبة 60 ضمن 137 دولة، بعدما كان السنة الماضية في الرتبة 55.

وأفادت منظمة “غلوبال فاير باور” الأمريكية لتصنيف قدرات الجيوش حول العالم، في تقرير حديث، صدر أمس الأربعاء، أنه من أصل 17.157 مليون شخص مستعد لأداء الخدمة العسكرية، هناك 14.532 مليون صالحون.

وحسب المصدر ذاته، يصل عدد المغاربة المؤهلين للعمل العسكري 604.533 شخصا، فيما بلغت قيمة الميزانية العسكرية 3.4 ملايير دولار.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول، تليها في الرتبة الثانية روسيا، ثم في الرتبة الثالثة الصين، فيما حصلت مصر على المرتبة 12 في تصنيف أقوى جيوش العالم، واحتلت الرتبة الأولى على المستوى العربي، متبوعة بالسعودية في المرتبة 25 عالميا، والثانية عربيا، ثم الجزائر 27 عالميا، والثالثة عربيا.

واعتمد تقرير ” جلوبال فاير باور ” في تصنيف أقوى جيوش العالم في 2019 على 55 عاملاً لتحديد مؤشرات القوة لكل جيش.