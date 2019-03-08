بحضور ميسي.. مدرب الأرجنتين يكشف عن لائحة “الطانغو” لمباراتي فنزويلا والمغرب

كشف ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اللائحة النهائية للاعبي “الطانغو” الذين سيخوضون مباراتي فينيزويلا والمغرب الوديتين، شهر مارس الجاري، استعدادا للاستحقاقات القادمة التي تنتظر المنتخب، خاصة منافسات “كوبا أمريكا” التي ستقام الصيف القادم في البرازيل.

وتعرف هذه اللائحة، تواجد نجم المنتخب الأول، ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، والذي سيعود أخيرا لتشكيلة منتخب بلاده، لأول مرة منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة في البرازيل.

وبالإضاف إلى ميسي، فإن هذه القائمة تعرف تواجد مجموعة من النجوم البارزين، على غرار أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، وباولو ديبالا، صانع ألعاب فريق يوفنتوس الإيطالي، في الوقت الذي يغيب فيه كل من سيرجيو أغويرو، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، وماورو إكاردي، مهاجم أنتر ميلان الإيطالي.

وفي الوقت الذي تشير فيه بعض التقارير الصحفية، إلى أن ميسي سيشارك في المباراتين معا، بما فيهما مباراة “الأسود” في 26 من شهر مارس الجاري، بملعب “إبن بطوطة” في طنجة، فإن تقاري صحفية أخرى تشير إلى أن “البرغوث” لن يكون حاضرا في المغرب، وسيكتفي بماراة فينيزويلا فقط.

وحسب صحيف “ماركا” الإسبانية، المقربة من نادي برشلونة، فإن “النجم الأرجنتيني لن يشارك في مباراة المغرب الودية، في 26 من شهر مارس المقبل، وسيكتفي فقط بالمشاركة في المباراة الودية الأولى التي قبلها، أمام منتخب فنزويلا”.

وأكدت الصحيفة نفسها أنه ” في انتظار تأكيد رسمي من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، فإن الأسطورة “ليو”، سيعود لناديه مباشرة بعد المباراة الودية الأولى، إذ سيكون عليه الاستعداد جيدا لمباراة ديربي كاتالونيا أمام إسبانيو، والتي لا يفصلها سوى 4 أيام عن هذا الموعد”.

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وشددت أيضا على أن ميسي ” يفضل أن يكون في أفضل جاهزية بدنية لهذه المواجهة، والتي ستقرب الفريق بشكل كبير من لقب الدوري الإسباني هذا الموسم”.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تمني النفس بحضور النجم ميسي لهذه المباراة، لأغراض تسويقية، وفي حال غيابه فإنه سيتم خصم حوالي 50 بالمائة من المبلغ المالي المتفق عليه، والخاص بهذه المباراة الودية، والمحدد سلفا في حوالي مليار و100 مليون سنتيم.

إليكم لائحة المنتخب الأرجنتيني: