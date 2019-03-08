تركيا تتحول لبلد طارد للسياحة والاستثمار.. الخبراء يحذرون المستثمرين الخليجيين من خسارة استثماراتهم

المناطق.. إسلام داوود

فيما بدأت تركيا تدخل في ركود كبير بفضل سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاقتصادية المتعلقة بمخالفة توصيات البنك الدولي وصندوق حول السياسات المالية والفوائد البنكية، بدأت أصوات المحذرين ترتفع للتنبيه لخطورة الأوضاع الاقتصادية في تركيا.

فتركيا التي كانت قبل عدة أعوام واحة لجذب الاستثمارات وخاصة في القطاع العقاري، بات المستثمرون يميلون للخروج منها، بسبب التضخم والركود الذي تعاني منه، البلاد، وتذبذب سعر صرف العملة المحلية الليرة، متأثرة بالعقوبات الأمريكية الأخيرة على أنقرة، وتراجع الإقبال السياحي على تركيا.

ومع انخفاض إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى الخارج، وارتفاع نسب البطالة نتيجة لزيادرة أعداد الشركات التي تضطر إلى إعلان إفلاسها لعدم قدرتها على تسديد ديونها، باتت تركيا بلدا غير مشجع للاستثمار فيها وخاصة للمستثمر الخليجي.

كما أدت حملات المقاطعة السياحية المتواصلة لتركيا، من أكثر من دولة نتيجة لسياسات أنقرة ، وكذا الانفلات الأمني والهجمات الإرهابية فيما بين عامي 2013 و 2017، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي، لتراجع إيرادات قطاع السياحة التي تعول عليه أنقرة بشدة في استمرار نموها الاقتصادي.

وبالطبع كان لكل تلك العوامل دورا كبيرا في حدوث كساد في سوق العقارات التركية، حيث أصبح المعروض يفوق بأضعاف الطلب، ما ينذر باحتمالية دخول تركيا في فقاعة عقارية وأزمة اقتصادية على غرار تلك التي شهدتها، الولايات المتحدة في عام 2008.

ويحذر خبراء الاقتصاد المستثمرون من ضخ المزيد من الأموال في الاستثمار بتركيا، حيث بات السوق التركي، أكثر اضطرابا وأقل أمانا بحسب المؤشرات الاقتصادية.

ومما يزيد من حدة التراجع في ذلك القطاع، مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البرلمان، ويطالب بزيادة الضريبة على العقارات المملوكة للأجانب بنسبة 235 % لجلب نحو 7 % مليارات دولار سنويا لخزينة الدولة، ما يعني أن سعار الوحدة العقارية الواحدة في تركيا سيتضاعف بصورة “سرطانية” خلال الأعوام المقبلة ما يجعل جذب المستثمرين والمشترين الأجانب أمرا صعبا للغاية.

وكان الخبير الكويتي، سعود صاهود المطيري، حذر في وقت سابق من خطورة الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة ولا سيما بالقطاع العقاري.

ووجه المطيري، رسالة في تغريدة للمستثمرين، نصحهم فيها، بالاستثمار في بلادهم و لندن وألمانيا فقط لاغير، داعيا من لهم استثمار في تركيا بسرعة تصفيته والخروج، وتحويل أمواله إلى استثمار آمن في العملة الصعبة من الدولار الأمريكي على سبيل المثال.

فيما نصح رجل الأعمال بدر بن محمد الراجحي، زملاءه من المستثمرين ورجال الأعمال، بضرورة الخروج سريعا من السوق التركي، حتى لو تسبب الأمر في حسارة نصف الأموال التي ضخها هناك، حتى لا يتعرض لخسائر أكبر مع الانهيار المتوقع للاقتصاد التركي، والذي من شأنه أن يأتي على كافة الأموال التي ضخها المستثمرون هناك.