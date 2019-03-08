اليمن يفضح انتهاكات الحوثي بجنيف.. مقتل وإصابة 35 ألفا في 4 سنوات

كشف تحالف يمني معني برصد انتهاكات حقوق الإنسان، الخميس، عن آلاف التجاوزات التي خلفها الانقلاب الحوثي على اليمنيين خلال 4 سنوات.

وخلال مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية أطلق التحالف اليمني لرصد الانتهاكات (رصد) التقرير العام للأوضاع الحقوقية بالبلاد خلال 4 سنوات، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاجتياح مليشيا الحوثي مدن تعز والجنوب.

وأعلن التحالف مقتل وإصابة 35 ألفا و26 مدنيا بينهم نساء وأطفال ومسنون، خلال الفترة من 21 سبتمبر/أيلول 2014 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تصدرت قائمة الانتهاكات بقتل 9 آلاف و16 مدنياً، وإعاقة أكثر من 22 ألفا و187 آخرين، في مختلف المحافظات اليمنية.





وسجل التقرير اختطاف واعتقال واحتجاز 16 ألفاً و565 مدنياً بينهم 368 طفلا و98 امرأة و385 مسناً، بالإضافة إلى إخفاء قسري لـ3 آلاف و544 بينهم 64 طفلا.

وتصدرت محافظة صنعاء لائحة المدن اليمنية بانتهاكات الإخفاء القسري، وذلك بواقع 552 اختفاء قسريا، تليها محافظة الحديدة بواقع 536، فيما جاءت محافظة حجة ثالثة بواقع 487 اختفاء قسريا.

استهداف الصحفيين والسياسيين

وتطرق التقرير إلى الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد الصحفيين، حيث تم رصد 601 انتهاك، تنوعت بين القتل بواقع 37 حالة، والإصابات بواقع 71.

وتعرض 246 إعلاميا للاحتجاز والاختطاف، و44 آخرون للإخفاء القسري، و62 للتعذيب، فيما تعرضت ممتلكات 141 إعلاميا للاعتداء.

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ولم تتوقف الانتهاكات الحوثية ضد الصحفيين عند هذا الحد؛ بل قامت المليشيا بإحالة 10 صحفيين محتجزين لديها منذ أكثر من 3 أعوام إلى محكمة جزائية متخصصة بمحاكمة الإرهابيين في موقف قوبل بتنديد واسع من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.

وبعيدا عن الصحفيين، كان رجال السياسة هدفا للمليشيات الحوثية، حيث رصد التحالف اليمني مقتل 236 سياسيا بنيران الحوثيين، وإصابة 613 آخرين.

وكشف التقرير عن اعتقال 4 آلاف و242 سياسياً، وإخفاء قسري لـ837 وتعذيب 233 والاعتداء على ممتلكات 961.

كان تقرير حقوقي يمني أكد أن الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية أسفرت عن سقوط ما يقارب من 12 ألف قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات اليمنية.

وكشف التقرير عن أن ألغام الحوثيين حصدت 900 مواطن يمني، وتسببت في إصابة وإعاقة ما يزيد على 11 ألفا آخرين في مختلف المناطق والمدن اليمنية منذ عام 2015.





وذكر التقرير أن مليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليون لغم في مختلف المحافظات، منها ألغام مضادة للأفراد ومضادة للعربات ومضادة للدبابات والسفن والمراكب البحرية منذ عام 2014 حتى عام 2018.

وحسب التقرير، يستخدم الحوثيون ألغاما على شكل صخور ملونة وأسطوانية وألعاب الأطفال ومواد البناء والمجسمات، أصبحت تهدد حياة الآلاف من اليمنيين، وخطرا يتربص بهم في كل مكان خصوصا النساء والأطفال.