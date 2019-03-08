الان تتابع السيطرة على حريق هائل التهم “مركب نيلي” في القاهرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اندلع حريق ضخم في مركب سياحي يرسو في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم.
وقال مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، إن قوات الإطفاء بالاستعانة بـ 8 سيارات تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مركب نيلي على كورنيش المعادي.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مركب نيلي، وانتقل رجال الإطفاء لإخماده.
من جهته قال، الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن سيارات الإسعاف في موقع حريق المركب النيلي على كورنيش المعادي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحريق بعد 3 دقائق فقط من وصول بلاغ بالحريق.
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