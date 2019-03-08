الدبلوماسية الإيرانية.. 40 عاما من الخداع

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على مدار 40 عاما.. تمارس الدبلوماسية الإيرانية نوعا من التمويه والخداع على العالم، ففي حين تعمل على تخصيب اليورانيوم وصناعة كل أسلحة الدمار والموت في المنطقة منذ اندلاع الثورة عام 1979، تحاول تقديم نفسها على أنها إصلاحية وقادرة على التعايش مع العالم.

تيقظت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب للخطر الذي يشكله نظام الملالي، فانسحبت من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران «المخادعة» مع 6 دول عام 2015، والذي عرف وقتها بـ»P5 + 1»، وضم الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة»، والذي هدف إلى الحد من برنامج إيران النووي وتعزيز المراقبة، في مقابل تفادي العقوبات النووية.

كشف موقع الحد من التسلح الإيراني، أن إيران انخرطت في الجهود الرامية لاكتساب القدرة على بناء أسلحة نووية منذ قيام الثورة الإيرانية، وعلى الرغم من أنه ما زال من غير المؤكد ما إذا كانت طهران قد اتخذت القرار النهائي لبناء أسلحة نووية، فقد طورت مجموعة من التقنيات بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، وتصميم الرؤوس الحربية، وأنظمة التسليم، والتي من شأنها أن تعطي هذا الخيار في إطار زمني قصير نسبيا، لكن الترتيب الزمني للأحداث الذي رصده الموقع يؤكد صعوبة الوثوق بنظام الملالي.

الترتيب الزمني من 1967 ـ 2011

نوفمبر 1967: أول مفاعل نووي إيراني، حيث قدمت الولايات المتحدة مفاعل طهران للأبحاث (TRR) بقدرة 5 ميجاوات، وهو يعمل على اليورانيوم المخصب إلى نحو 93 %

1970: صادق البرلمان الإيراني على معاهدة حظر الانتشار النووي

1974: أسس الشاه رضا بهلوي منظمة الطاقة الذرية لإيران (AEOI)، وأعلن عن خطط لتوليد نحو 23000 ميجاوات من الطاقة على مدى 20 سنة

1984: أضافت الخارجية الأمريكية إيران إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفرضت عقوبات كاسحة عليها

1987: حصلت إيران على مخططات تقنية لبناء جهاز طرد مركزي من طراز P-1

1992: أصدر الكونجرس قانون حظر الانتشار النووي بين إيران والعراق

1993: اكتمل تحويل معهد الأبحاث التطبيقية الأرجنتيني إلى TRR

1996: أصدر الكونجرس الأمريكي قانون العقوبات الإيراني المعروف أيضا باسم قانون عقوبات إيران

2002: عقد المجلس الوطني للمقاومة على إيران مؤتمرا صحفيا وأعلن أن إيران بنت منشآت نووية قرب نطنز وأراك

سبتمبر2003: تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدعو إيران إلى وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة

يونيو2004: وبخت الوكالة إيران لعدم تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فبراير2005: أبرمت روسيا وإيران اتفاقا لتزويد الوقود النووي، حيث تزود روسيا مفاعل بوشهر بالوقود وتعيد إيران الوقود النووي المستنفد إلى روسيا

أغسطس 2005: بدأت إيران إنتاج سداسي فلوريد اليورانيوم في منشأة أصفهان التابعة لها

فبراير 2006: اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي من أجل تعليق أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم

أبريل 2006: أعلنت إيران تخصيب اليورانيوم للمرة الأولى

سبتمبر 2009: أعلن أوباما ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن إيران تبني منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم

فبراير2010: بدأت إيران إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 %

مايو 2010: وافقت إيران على شحن 1200 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 % إلى تركيا

سبتمبر 2010: حدد فيروس Stuxnet للكمبيوتر لأول مرة بواسطة خبير أمني على أنه هجوم موجه ضد منشأة نووية إيرانية

مايو 2011: بدأت محطة بوشهر النووية عملياتها بنجاح

8 يونيو 2011: أعلنت إيران أنها تعتزم مضاعفة معدل 20 %

2012

يناير 2012: أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا يحظر على جميع البلدان الأعضاء استيراد النفط الإيراني اعتبارا من 1 يوليو 2012

أغسطس 2012: أفادت الوكالة الدولية للطاقة بأن إيران زادت عدد أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها وتواصل إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 20 % أكثر من احتياجاتها لمفاعل طهران للأبحاث

نوفمبر 2012: أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران منذ أغسطس أنهت تركيب نحو 2800 جهاز طرد مركزي

2013

يونيو 2013: قال المدير العام للوكالة إن المحادثات مع إيران حول توضيح الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي لم تحرز أي تقدم

يونيو 2013: انتخاب حسن روحاني رئيسا لإيران، والذي أكد أن إيران ستحافظ على برنامجها النووي

أغسطس 2013: دعا روحاني إلى استئناف المفاوضات الجدية مع مجموعة الخمس حول برنامج إيران النووي

أكتوبر 2013: التقت إيران بالوكالة الدولية للطاقة لمواصلة المناقشات حول تحقيقات الأخيرة في الأنشطة النووية الإيرانية السابقة ذات الأبعاد العسكرية المحتملة

نوفمبر 2013: اجتمع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو وعلي أكبر صالحي في طهران لمواصلة المحادثات حول نهج لتحقيقات الوكالة في أنشطة إيران النووية السابقة ذات الأبعاد العسكرية المحتملة

ديسمبر 2013: بموجب شروط اتفاقية إطار التعاون، زارت الوكالة الدولية للطاقة محطة آراك لإنتاج المياه الثقيلة

ديسمبر 2013: التقت إيران والوكالة مرة أخرى في فيينا لاستعراض التقدم المحرز بشأن الإجراءات الستة التي وافقت إيران على اتخاذها كجزء من إطار اتفاقية التعاون

2014

يناير 2014: بدء تنفيذ خطة العمل المشتركة، وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا عن التزام إيران

فبراير 2014: التقت إيران والوكالة لمناقشة الإجراءات الأخرى التي يتعين على إيران اتخاذها بموجب الاتفاق الإطاري في 11 نوفمبر لتسوية مخاوف الوكالة بشأن برنامج إيران النووي

مايو 2014: أعلنت إيران والوكالة اتخاذ خمسة إجراءات إضافية لإكمالها قبل 25 أغسطس

يونيو 2014: قال المدير العام للوكالة إن إيران تمتثل لشروط الاتفاق الموقت وتحقيقات الوكالة في المخاوف التي لم تحل بشأن البرنامج النووي الإيراني

أغسطس 2014: تفقدت إيران موعدا نهائيا لإتمام الإجراءات المتعلقة بخمسة مجالات تهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع الوكالة في نوفمبر 2013

سبتمبر 2014: أظهر تقرير الوكالة الفصلية عن البرنامج النووي الإيراني أن إيران تمتثل للاتفاق الموقت، لكنها لم تزود الوكالة بمعلومات عن أنشطة سابقة ذات أبعاد عسكرية محتملة

2015

يناير 2015: قال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ «نقدر أننا لا نزال نملك فرصة معقولة للتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة أمان أمريكا، وأمن حلفائنا»

يناير 2015: وكيل وزارة الخارجية ويندي شيرمان والمديرة السياسية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد التقيا مرة أخرى مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس أراغتشي في زيورخ

فبراير 2015: تقرير من المدير العام للوكالة يؤكد أن إيران تتمسك بالتزاماتها بموجب الاتفاق الموقت

مارس 2015: نتنياهو يلقي خطابا أمام جلسة مشتركة للكونجرس، ويدعي أن الصفقة الإيرانية «ستضمن فقط أن تحصل إيران على أسلحة نووية، والكثير منها»

مارس 2015: السيناتور توم كوتون و46 من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين وقعوا على خطاب مفتوح أمام البرلمان الإيراني. وحذرت الرسالة من أن أي اتفاق دون موافقة تشريعية يمكن أن تتم مراجعته من قبل الرئيس القادم «بجرة قلم».

أبريل 2015: استمرت المفاوضات في لوزان بحضور وزراء خارجية الدول السبع المعنية ومديرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني

أبريل 2015: أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالإجماع التشريع الذي أعده السناتور بوب كوركر، والذي سيتطلب من الرئيس تقديم الاتفاقية إلى الكونجرس للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض

أبريل 2015: اجتمعت إيران والوكالة في طهران لمواصلة مناقشة تحقيقات الأخيرة

أبريل 2015: التقى جون كيري وظريف في نيويورك على هامش مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجرى العمل في صياغة الصياغة الفنية لمرفقات الاتفاق

مايو 2015: اجتماع المفاوضين الأوروبيين والإيرانيين في فيينا لمواصلة صياغة اتفاقية شاملة

يوليو 2015: أرسلت إدارة أوباما الاتفاقية الشاملة والوثائق الداعمة إلى الكونجرس، وبدأت فترة المراجعة التي استغرقت 60 يوما، والتي ينص عليها قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني

يوليو 2015: أصدر مجلس الأمن بالإجماع قرارا يؤيد الاتفاق النووي ورفع العقوبات النووية لمجلس الأمن الدولي بمجرد اتخاذ خطوات رئيسة في الاتفاق

أغسطس 2015: أكدت الوكالة تقديم إيران وثائق وتفسيرات للإجابة على مخاوف الوكالة غير المحلولة بشأن الأنشطة السابقة التي قد تكون ذات صلة بتطوير الأسلحة النووية

سبتمبر 2015: أعلن السيناتور الرابع والثلاثون دعمه للاتفاق النووي مع إيران، مما يعني أن الكونجرس لن يحظى بتأييد تجاوز الفيتو الرئاسي على قرار يعارض الاتفاق

سبتمبر 2015: أعلن أربعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ تأييد الصفقة النووية مع إيران، ليصل العدد الإجمالي إلى 42

سبتمبر 2015: أعلنت الوكالة تقديم أسئلة متابعة إلى إيران بناء على المعلومات التي قدمتها طهران في 15 أغسطس

سبتمبر 2015: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب المدير العام يزوران موقع بارشين في إيران

أكتوبر 2015: راجعت لجنة من المشرعين الإيرانيين خطة العمل المشتركة (JCPOA) بالإفصاح عن تقييمهم للصفقة. وقال التقرير الصادر إن الاتفاقية تحتوي على بعض التهديدات الأمنية، مثل السماح للمفتشين بالوصول إلى المواقع العسكرية

أكتوبر 2015: إيران اختبرت صواريخ باليستية متوسطة المدى من نوع عماد

أكتوبر 2015: وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون أولي يدعم الصفقة الإيرانية

أكتوبر 2015: وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون مفصل يدعم الصفقة الإيرانية

أكتوبر 2015: أعلنت وكالة الطاقة الذرية عن الأنشطة المنصوص عليها في خريطة الطريق 14 يوليو للتحقيق في الأبعاد العسكرية المحتملة السابقة لبرنامج إيران النووي، وقد تم الانتهاء منها

أكتوبر 2015: بدأت إيران في اتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي

أكتوبر 2015: أصدر المرشد الأعلى بيانا يؤيد الاتفاق النووي والمشروع الذي أقره البرلمان الإيراني

أكتوبر 2015: أثارت الولايات المتحدة اختبار الصواريخ الباليستية الإيرانية، باعتباره انتهاكا محتملا لقرار مجلس الأمن الدولي 1929 في اجتماع لمجلس الأمن

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أكتوبر 2015: اختبرت إيران صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى آخر، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929

ديسمبر 2015: قدرت الوكالة أن طهران لديها برنامج أسلحة منظمة قبل 2003 ، وأن بعض الأنشطة مستمرة

ديسمبر 2015: عقد مجلس محافظي الوكالة اجتماعا خاصا للنظر في تقرير 2 ديسمبر حول أنشطة التسلح في إيران

ديسمبر 2015: أعلنت إيران شحن 8.5 أطنان من اليورانيوم منخفض التخصيب، بما في ذلك المواد المخصبة بنسبة 20 % في الخردة والفضلات، خارج البلاد إلى روسيا

2016

يناير 2016: أعلن المسؤولون الإيرانيون أن جوهر مفاعل آراك معطل

يناير 2016: أصدرت الخزانة الأمريكية إعلانا بفرض عقوبات جديدة على 11 شخصا وكيانا متورطين في برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية

يناير 2016: قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن إيران والصين وقعتا اتفاقية أساسية لإضفاء الطابع الرسمي على مساعدات الصين في إعادة تصميم مفاعل آراك خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لإيران

فبراير 2016: قال مدير قسم الدراسات الأمنية والدفاع في مركز الدراسات الاستراتيجية في مكتب الرئيس الإيراني، إنه على الرغم من أن طهران ملتزمة بتطوير قدراتها الدفاعية التقليدية الرادعة، فإنها ستحد من صواريخها الباليستية إلى هذا النطاق

فبراير 2016: أصدرت الوكالة تقريرها الفصلي الأول عن الأنشطة النووية الإيرانية بعد التنفيذ، والذي أشار إلى أن إيران تفي بالتزاماتها النووية على الرغم من أنها تجاوزت قليلا الحد الأقصى المحدد في مخزون المياه الثقيلة المسموح به بموجب الاتفاق

مارس 2016: أطلقت إيران نوعين مختلفين من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى من نوع «القدر»

مارس 2016: دافع ظريف عن إطلاق الصواريخ الإيرانية، قائلا إنه مسموح به بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ، لأن الصواريخ ليست مصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس حربية نووية

مارس 2016: ألقى المرشح للرئاسة الأمريكية - آنذاك - دونالد ترمب ملاحظاته على المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن «الأولوية الأولى هي تفكيك الاتفاق الكارثي مع إيران»

أبريل 2016: اجتمع مسؤولون من إيران والولايات المتحدة في فيينا، ووقعوا اتفاقية شراء لواشنطن لشراء 32 طنا متريا من المياه الثقيلة مقابل 8.6 ملايين دولار

مايو 2016: أصدرت الوكالة تقريرها الفصلي حول تنفيذ إيران للاتفاق النووي، وبين أن إيران تلتزم بالقيود، وتمكن المفتشين من الوصول إلى بعض المواقع الإيرانية

يوليو 2016: في بيان للوكالة أوضحت أنها بعثت برسالة إلى إيران تنكر فيها أنها مصدر معلومات تسربت عن الخطط الإيرانية للتخفيض التدريجي لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة في عام 2027.

سبتمبر 2016: أصدرت الوكالة تقريرها الربعي الثالث منذ تنفيذ JCPOA، وأشار إلى أن إيران أزالت 96 جهاز طرد مركزي من طراز IR-1 من منطقة التخزين في ناتانز، لاستبدال أجهزة الطرد المركزي المتضررة التي كانت تخصب اليورانيوم

سبتمبر 2016: منح مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية ايرباص وبوينج الإذن لبيع الطائرات إلى إيران، وأصبحت التراخيص ممكنة بسبب العقوبات المتنازل عنها كجزء من خطة العمل المشتركة الشاملة

سبتمبر 2016: أعلن رئيس شركة «روساتوم» الروسية للطاقة النووية أن موسكو اشترت 38 طنا من المياه الثقيلة من إيران

نوفمبر 2016: أعرب المدير العام للوكالة عن قلقه لقادة إيران بشأن حجم مخزون طهران من المياه الثقيلة

نوفمبر 2016: أصدرت الوكالة تقريرها ربع السنوي عن البرنامج النووي الإيراني، وأشار التقرير إلى أن إيران لديها 130.1 طنا متريا من الماء الثقيل، مما يزيد قليلا عن 130 طنا متريا، المسموح بها بموجب هذه الاتفاقية

ديسمبر 2016: تحققت الوكالة من وصول جميع الأطنان الـ11 من المياه الثقيلة المشحونة خارج إيران إلى مقصدها وهي في المخزن، مما يعيد إيران إلى حدودها في المياه الثقيلة التي يبلغ قوامها 130 طنا متريا التي أنشأتها خطة العمل المشتركة الشاملة

ديسمبر 2016: أعلن روحاني أن إيران سترد على تمديد واشنطن لقانون العقوبات الإيراني من خلال إجراء الأبحاث وتطوير الدفع النووي للسفن البحرية

ديسمبر 2016: زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، والتقى روحاني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي صالحي

2017

يناير 2017: قال الجنرال جيم ماتيس للكونجرس في جلسة تأكيده لمنصب وزير الدفاع إنه يعتقد أن خطة (JCPOA) هي اتفاق ناقص

يناير 2017: اختبرت إيران صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى، في تحد لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231

فبراير 2017: أصدرت الوكالة تقريرها الفصلي الأول عن النشاط النووي الإيراني، وأبلغت عن حجم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 3.67% للمرة الأولى

مارس 2017: قدم السناتور بوب كوركر مشروع قانون جديد لفرض عقوبات على إيران، قانون مكافحة الاضطرابات في إيران لعام 2017، الذي يستهدف برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب

مارس2017: نشر نائب وزير الخارجية السابق توني بلينكن وستة مسؤولين سابقين في إدارة أوباما مقالة في السياسة الخارجية توجه معارضتهم إلى قانون الأنشطة المضادة لزعزعة الاستقرار في إيران لعام 2017

أبريل 2017: أكد تيلرسون في خطاب إلى رئيس مجلس النواب بول ريان، أن إيران أوفت بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة

أبريل 2017: حسمت إيران والصين نزاعا بشأن الأسعار وأكملتا اتفاقية لتعديل مفاعل آراك الإيراني

مايو 2017: أعلنت المفاوضة الأمريكية الرئيسة في خطة العمل المشتركة الشاملة السفيرة ويندي شيرمان معارضتها لمشروع قانون مكافحة نزع السلاح الذي اتخذته إيران في 2017، مشيرة إلى قدرتها على تقويض الاتفاق النووي.

مايو 2017: جددت واشنطن فرض عقوبات على النحو المطلوب بموجب التزامات JCPOA

مايو 2017: إعادة انتخاب روحاني لولاية ثانية، وأكد على تويتر التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة كاملة

يونيو 2017: أصدرت الوكالة تقريرها ربع السنوي الثاني، وذكرت أن إيران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية النووية

يونيو 2017: أصدر الأمين العام للأمم المتحدة التقرير نصف السنوي عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، مؤكدا أن إيران تمتثل لـ JCPOA ، لكنها تثير المخاوف بشأن نشاط الصواريخ الباليستية الإيرانية.

يونيو 2017: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس ترمب في قمة مجموعة العشرين شجع الزعماء الأجانب على ألا يتعاملوا مع إيران.

يوليو 2017: أكدت إدارة ترمب على مضض امتثال إيران لـ JCPOA، مما أدى إلى تأخير الإعلان لساعات وإصدار عقوبات جديدة غير نووية على إيران في اليوم التالي.

يوليو 2017: اجتمعت اللجنة المشتركة في JCPOA للمرة السادسة لمعالجة تنفيذ الاتفاقية

يوليو 2017: وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون مكافحة العدوان من خلال العقوبات، والذي يفرض عقوبات جديدة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا

سبتمبر 2017: اجتماع وزراء خارجية الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي وإيران. وصرحت موغيريني بأن الجميع اتفقوا على أن جميع الأطراف تنفذ خطة (JCPOA)

أكتوبر 2017: استعرضت إيران صاروخها الباليستي الجديد متوسط ​​المدى الذي اختبرته في يناير، والذي يبلغ مداه نحو ألفي كيلومتر

أكتوبر 2017: أعلن ترمب أنه كجزء من استراتيجية جديدة أوسع نطاقا تجاه إيران، لن يصرح بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني

ديسمبر 2017: اجتمعت اللجنة المشتركة JCPOA للمرة السابعة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية

2018

يناير 2018: أعلنت إدارة ترمب أنها ستعيد إصدار إعفاءات بشأن العقوبات المتعلقة بالنووي على إيران للوفاء بالتزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية

يناير 2018: توصلت لجنة خبراء الأمم المتحدة لتقييم تطبيق العقوبات إلى عدم امتثال إيران لالتزاماتها. وأشار التقرير إلى أن إيران لم تتخذ «التدابير اللازمة لمنع الإمداد المباشر أو غير المباشر» أو بيع أو نقل «الصواريخ الباليستية قصيرة المدى وغيرها من المعدات

مارس 2018: اجتمعت اللجنة المشتركة JCPOA للإشراف على تنفيذ الاتفاقية

مارس 2018: قالت موغيريني في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية إن الاتحاد الأوروبي لا يفكر في فرض عقوبات جديدة على أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية

مايو 2018: أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة من JCPOA

مايو 2018: التقت موغيريني مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الثلاث وإيران في اجتماعين منفصلين لمناقشة العمل المنسق في المستقبل في أعقاب الانتهاك الأمريكي لخطة العمل المشتركة

مايو 2018: اجتمعت المفوضية الأوروبية في صوفيا وأعلنت أنها ستلاحق «قانون المنع» لمنع الشركات والمحاكم الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأمريكية ضد إيران

مايو 2018: قدم وزير الخارجية مايك بومبيو استراتيجية إدارة ترمب الجديدة بشأن إيران بعد انتهاك واشنطن لخطة العمل المشتركة في خطاب في مؤسسة هيريتيج، حيث وعد «بتطبيق ضغط مالي غير مسبوق على النظام الإيراني»، والعمل مع الحلفاء على ردع العدوان الإيراني

يونيو 2018: افتتحت إيران منشأة جديدة لإنتاج الطرد المركزي، وهو عمل لا ينتهك خطة العمل المشتركة

يوليو 2018: اجتمعت اللجنة المشتركة JCPOA في فيينا وأصدرت بيانا حول «الطريق إلى الأمام لضمان استمرار تنفيذ خطة من جميع جوانبها بعد انسحاب واشنطن من الصفقة»

يوليو 2018: أكدت موغيريني في مؤتمر صحفي أن واشنطن رفضت طلبا من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لإعفاء الكيانات المرتبطة بأعمال تجارية مشروعة مع إيران من العقوبات الأمريكية

يوليو 2018: أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي صالحي أن إيران بنت مصنعا جديدا لإنتاج دوارات تصل إلى 60 جهاز طرد مركزي للأشعة تحت الحمراء يوميا

أغسطس 2018: قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، إنهم «يأسفون بشدة لإعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة»، ويلاحظون أنهم «مصممون على حماية الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تعمل في مجال الشرعية»

أغسطس 2018: تطبيق بعض إجراءات العقوبات التي أعاد ترمب فرضها في 8 مايو، وتشمل الإجراءات تقييد شراء إيران للدولار الأمريكي، والتجارة في الذهب، والمعادن الثمينة، والألمنيوم، والصلب، والفحم، والبرمجيات، والمعاملات المتعلقة بالديون السيادية وقطاع السيارات. كما تم إلغاء التراخيص التي تسمح بتصدير بعض المواد الغذائية إلى الولايات المتحدة وإيران لشراء الطائرات التجارية

أغسطس 2018: أعلن بومبيو إنشاء مجموعة العمل الإيرانية، المسؤولة عن «توجيه ومراجعة وتنسيق جميع الجوانب»

أغسطس 2018: قالت إيران إن المملكة المتحدة ستساعد في إعادة تصميم مفاعل آراك النووي الثقيل للحد من كمية البلوتونيوم الناتجة عن إنتاجه

أغسطس 2018: استمعت محكمة العدل الدولية إلى حجج من إيران والولايات المتحدة بشأن ادعاء طهران بأن إعادة فرض العقوبات الأمريكية تنتهك معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين

سبتمبر 2018: اجتماع وزراء خارجية الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وموغيريني في نيويورك لمناقشة تنفيذ خطة العمل المشتركة

سبتمبر 2018: تحدث ترمب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بأن قادة إيران يبذرون الفوضى والموت والدمار، وعدد من دول الشرق الأوسط أيدت قراره بالانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة وإعادة فرض العقوبات المتعلقة بالنووي على إيران

سبتمبر 2018: رأس ترمب اجتماعا لمجلس الأمن الدولي على مستوى القمة، «رسميا» حول عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

سبتمبر 2018: كشف نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عما وصفه بأنه مستودع نووي سري «يخزن كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج إيران النووي السري»

أكتوبر 2018: حكمت محكمة العدل الدولية بالإجماع على أن الولايات المتحدة «يجب أن تزيل أي عوائق» لتصدير الأغذية والمنتجات الزراعية والأدوية وقطع الطائرات والسلع الإنسانية الأخرى لإيران

نوفمبر 2018: الجولة الثانية من العقوبات على إيران بعد انسحاب ترمب من JCPOA، والتي تستهدف القطاعات المصرفية والنفط والشحن البحري وبناء السفن في إيران، تعود إلى حيز التنفيذ

نوفمبر 2018: اجتمع المسؤولون الأوروبيون والإيرانيون في بروكسل لحضور القمة الثالثة رفيعة المستوى حول التعاون النووي الدولي

ديسمبر 2018: اجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يصدر كل سنتين عن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ورحب التقرير بتنفيذ إيران لالتزاماتها النووية «في مواجهة تحديات كبيرة» من الانسحاب الأمريكي من JCPOA، كما يشير التقرير إلى الأنشطة الإيرانية التي قد تنتهك حكم النقل الباليستي في القرار.