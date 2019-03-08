شكرا لقرائتكم واشنطن تطالب العالم بردع صواريخ إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حث السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات ضد طهران لردع برنامجها الصاروخي.

وحذر كوهين من نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط، متهماً إياها بإطلاق 3 صواريخ باليستية خلال الفترة الماضية.

وبيّن أن طهران أطلقت صاروخ باليستي متوسط المدى في الأول من ديسمبر الماضي، تلا ذلك محاولة أخرى في 15 من يناير.

وأضاف كوهين إلى أنه يضاف إلى ذلك محاولتها تثبيت أقمار صناعية في المدار باستخدام مركبات الإطلاق الفضائية في الـ5 من فبراير الفائت.