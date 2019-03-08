وفاة سوري صدما على اوتوستراد حالات

توفي شخص من التابعية السورية جراء تعرضه لحادث صدم على المسلك الغربي لاوتوستراد حالات،.وحضرت الى المكان القوى الامنية، فيما عمل عناصر الدفاع المدني على نقل الجثة الى مستشفى المعونات الجامعي في جبيل.

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