ابي نصر: لن نقبل أي محاولة للتسلّط على أيّ مدير عام ناجح

اشار النائب السابق نعمة الله أبي نصر الى انه "تابعت باهتمامٍ بالغ مداخلة المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني التي اتّسمت بالجرأة والصراحة وبأعلى درجات المهنية والإحتراف"، لافتا الى انه "إذا كانت الدولة تريد فعلاً الإصلاح فلتترك للمدراء العامّين الذين يتحلّون بالكفاءة والنزاهة يعملون على تنفيذ القوانين بدون تدخّل وزرائهم".

وراى ابي نصر ان "على أجهزة الرقابة متابعة التحقيق إلى آخر درجاته ومحاكمة المسؤول أيًا كان ولن نقبل أي محاولة من جانب أيّ سياسيّ للتسلّط على أيّ مدير عام ناجح، إنّ ما جرى مع غلوريا أبو زيد في وزارة الزراعة يجب ألاّ يتكرّر".