قوى الأمن: تدابير سير في عين التينة- بيروت اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح الغد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال حفريات في منطقة عين التينة رقم 39 شارع الجنرال ديغول رقم 1، وذلك اعتبارًا من الساعة 22:00 من تاريخ اليوم 7 آذار 2019 ولغاية الساعة 6:00 من صباح اليوم التالي".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال الّتي ستجري على مراحل عدّة، ستؤدّي إلى تضييق مساحة المرور، حيث سيتمّ إجراء التحويلات اللازمة"، لافتةً إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".