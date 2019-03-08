أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال حفريات في منطقة عين التينة رقم 39 شارع الجنرال ديغول رقم 1، وذلك اعتبارًا من الساعة 22:00 من تاريخ اليوم 7 آذار 2019 ولغاية الساعة 6:00 من صباح اليوم التالي".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال الّتي ستجري على مراحل عدّة، ستؤدّي إلى تضييق مساحة المرور، حيث سيتمّ إجراء التحويلات اللازمة"، لافتةً إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في عين التينة- بيروت اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.