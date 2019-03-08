حزب العمال البريطاني: لن نؤيد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلن حزب العمال البريطاني، في بيان، "أننا لن نؤيد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وكان النائب العام البريطاني جفري كوكس قد صرح أن المحادثات بين بريطانيا والمسؤولين الأوروبيين لكسر الجمود بشأن اتفاق "بريكست" ستتواصل "بشكل شبه مؤكد" في عطلة نهاية الأسبوع وذلك قبل تصويت حاسم في البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل.
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