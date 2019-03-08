الصحة: لا ضحايا حتى الآن في حريق "مركب المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إن الحريق الذي اندلع في مركب نيلي بكورنيش المعادي لم يسفر عن ضحايا.

وأضاف مجاهد في تصريحات لمصراوي، أن سيارات الإسعاف تحركت لموقع الحريق تحسبًا لوقوع أية مصابين.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مركب نيلي أمام أكاديمية السادات بكورنيش المعادي.

ودفع مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بـ12 سياراة إطفاء ولانشات إطفاء من الإدارة العامة والجيزة؛ للعمل على محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق لاسيما مع ارتفاع ألسنة اللهب.