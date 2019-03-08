مستشفى الإمارات جميرا يدشن 8 عيادات تخصصية.. تعرف عليها

كشف مستشفى الإمارات - جميرا، التابع لشركة الإمارات للرعاية الصحية، والذي يعد من المنشآت الطبية المرموقة في المنطقة والمعترف به عالميًا، عن إطلاق ثماني عيادات تخصصية تم إنشاؤها لتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة بين أفراد المجتمع.

وتم افتتاح العيادات الجديدة مؤخرًا، بحضور سعادة خليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العليا للمستشفى.

وأكد سعادة خليفة حسن الدراي الحاجة إلى توفير أساليب علاجية مكثفة للمشكلات الطبية الشائعة، مشيرًا إلى أن ما قام به مستشفى الإمارات - جميرا من إجراء مسح مستقل يهدف إلى تحديد أكثر الأمراض والاحتياجات شيوعًا، يمثل خطوة من شأنها أن تؤدي إلى توفير حلول طبية فعالة، آملًا أن تحذو المستشفيات والعيادات الأخرى نفس الاتجاه، لافتًا إلى أن التعاون مع مستشفى الإمارات- جميرا مستمر، خاصة بعد توقيع اتفاقية تعاون للمساهمة في نقل المرضى، وتلقي العلاج والرعاية المناسبين، وتقليل الوقت المستغرق في نقلهم إلى أماكن بعيدةـ وتقديم الخدمة الفائقة في أسرع وقت ممكن وبأفضل الأساليب المتاحة.

يذكر أنه من خلال دليل دبي للاستثمار الصحي لعام 2019، حددت هيئة الصحة بدبي استراتيجيتها لعام 2016-2021، والتي تشمل إنشاء مراكز تخصصية استجابة "للطلب المتنامي على خدمات الرعاية الطبية المتخصصة والاستشارية بشأن الأمراض عالية الانتشار".

ودعمًا لهذه المبادرة واستجابة للعدد المتزايد من المرضى الذين يعانون من مشكلات طبية شائعة، باشر مستشفى الإمارات - جميرا، الذي يضم 100 سرير، إنشاء 19 مركزًا تخصصيًا تتميّز جميعها بدرجة عالية من التجهيزات.

ووفقًا لدراسة أجرتها هيئة الصحة بدبي، فقد ارتفع عدد المرضى الذين قصدوا العيادات الخارجية بالمرافق الصحية بنسبة 6% بين عامي 2012 و2017، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة بحلول عام 2025، وذلك عندما يتجاوز عدد السكان 4.2 مليون نسمة بحسب التوقعات.

يُذكر أن مستشفى الإمارات - جميرا يقوم حاليًا بتوسيع منشآته لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية وتخفيض عدد الزيارات غير الضرورية إلى قسم الطوارئ، حيث ستعمل ثماني عيادات بشكل كامل ابتداءً من هذا الشهر، وسيجري تخصيص كل عيادة لتشخيص مرض بعينه ومعالجته.

واستنادًا إلى نتائج المسح الذي قام به مستشفى الإمارات - جميرا، فقد قام أكثر من 150، 000 مريض بزيارة المستشفى حتى الآن بحثًا عن علاج لأمراض معينة من بينها الربو، وآلام الظهر والصدر والمفاصل، ومرض السكري، والحمل شديد الخطورة، وكذلك بغرض التطعيمات أو الحالات المتعلقة بحديثي الولادة، وغيرها الكثير من الحالات المرضية الأخرى.

وقال الدكتور معن جمال، المدير الطبي لمستشفى الإمارات - جميرا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نُطلق عياداتنا التخصصية تماشيًا مع رؤيتنا بتوفير أفضل خدمات الرعاية الوقائية من أجل مرضانا. نحن واثقون من أن هذه الخطوة تتماشى مع الاحتياجات الطبية المتنامية للمجتمع كما أن من شأنها تعزيز مستويات الرعاية الصحية. وقد تم تجهيز مستشفى الإمارات - جميرا بالخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لمعالجة الحالات الطبية المتقدمة وتقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية".

تجُدر الإشارة إلى أن إطلاق العيادات الجديدة من شأنه تمكين المرضى من أصحاب الأمراض الشائعة من تحديد العيادة المناسبة لحالاتهم في وقت أسرع وبشكل أكثر فعالية. وتضم العيادات الثماني أطباءً ذوي خبرة واسعة وممرضين وموظفي دعم تم تدريبهم على تقديم تخصصات فرعية محددة. وقد تم تدريب موظفي مراكز الاتصال على تقليص الوقت اللازم لتحديد المرض واختيار العيادة المناسبة للمريض. ويسعى مستشفى الإمارات - جميرا إلى إطلاق عيادات إضافية في المستقبل القريب.

نبذة عن مستشفى الإمارات:

يعتبر مستشفى الإمارات - جميرا، التابع لشركة الإمارات للرعاية الصحية، منشأة طبية ذات شهرة عالمية، حيث يضم 100 سرير، ويمثل منارة التقدم في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة، ويقدم حلولًا فورية تناسب كل حالة على حداها، وينتهج في خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها قيمًا أساسية تشمل البساطة، وسهولة الوصول، والسلاسة، والتعاطف.

ويقع مستشفى الإمارات على شارع شاطئ جميرا بجوار قناة دبي المائية، ويضم نخبة من الكوادر الطبية الرائدة عالميًا، ويقدم أرقى معايير الجودة في مجال الرعاية الصحية.

ويتعاون مستشفى الإمارات مع الهيئات التنظيمية، ومؤسسات الرعاية الطبية، وشركات التأمين، والمصنعين لأجل تطوير وتبني أفكار جديدة واستراتيجيات بعيدة الأمد من شأنها إحداث تغيير إيجابي في كل منزل وملامسة الحياة اليومية لكل إنسان. وتتولى "إن إم سي" للرعاية الصحية تشغيل مستشفى الإمارات في جميرا، وتُعتبر مجموعة "كيه بي بي أو" أكبر المساهمين في "إن إم سي".

يقع مستشفى الإمارات التخصصي، التابع لشركة الإمارات للرعاية الصحية، في مدينة دبي للرعاية الطبية، ويضم 90 سريرًا، ويتميّز بالتكنولوجيا فائقة الحداثة، والكوادر ذات الخبرة العالمية، ويقدم مجموعة لا مثيل لها من التخصصات بالغة الأهمية.