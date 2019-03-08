إطلاق الكويت لتمكين المرأة سياسيًا تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة

أعلنت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان باليوم العالمي للمرأة وذلك بالكشف عن "إعلان الكويت لتمكين المرأة سياسيًا" الذي سيتم إطلاقه غدًا الجمعة في فندق الملينيوم بالكويت.

وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، سيتم إطلاق الإعلان خلال ورشة عمل حول التمكين السياسي للمرأة التي تنفذها الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس في كل عام.

وتأتي الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لحفظ حقوق المرأة وتمكين دورها في الحياة السياسية المبنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص عبر اعطاءها فرصة عمل مساوية للرجل، كما تأتي كإيمان منها بأهمية تمكين المرأة سياسيًا لصناعة ميدان عمل فاعل ومنتج، معبّر عن توجه الدولة السامي لحماية حقوق الإنسان تحت مظلة الإنسانية التي حملها صاحب السمو أمير البلاد لهذه الدولة.

الورشة التي ستستمر لمدة يوم واحد، يتم تنظيمها بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ومبادرة رائدات السلام في الكويت، وسيشارك فيها 45 مشاركًا يمثلون جهات محلية مختلفة، وسيتم خلالها الحديث عن الواقع السياسي للمرأة وما يصاحبه من تحديات، حيث سيتواجد متخصصين في قضايا المرأة ليقوموا بتقديم عروض وأوراق عمل ومناقشات وعرض تجارب حول مختلف المواضيع التي تساهم في تمكين المرأة سياسيًا في المجتمع الكويتي.

وستتمحور أوراق العمل والمداخلات والنقاشات في الحديث عن أهمية اعتماد نظام الكوتا وذلك لضمان تولّي المرأة المناصب السياسية، بالإضافة إلى الثغرات والنواقص التشريعية في القوانين المحلية التي تقف حاجزا بين المرأة وممارسة العمل السياسي وأيضًا دور المرأة في بناء السلام والأمن وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلم ودورها في تحقيق السلام وكيف يمكن تحقيق المساواة بينها وبين الرجل وتمكنها بشكل متكامل.

كما سيتم الحديث عن التحديات المختلفة التي تواجه المرأة سواء في عملية الانتخاب والترشيح للبرلمان الكويتي أو تلك التحديات التقليدية المجتمعية التي تقف عائقا بين المرأة في ممارسة حقها في الحياة السياسية.

هذا وتهدف الورشة إلى التعريف بأبرز معوقات التمكين السياسي للمرأة في الكويت ومناقشتها بشكل منهجي وعملي وايجاد الحلول المناسبة لها واستعراض أهم التحديات التي تواجه المرأة الكويتية في العملية الانتخابية والمساهمة في وضع اقتراحات وحلول لضمان توظيف عدد أكبر للمرأة في المناصب السياسية ولفت أنظار المشرعين نحو أهمية التمكين السياسي للمرأة في دعم استقرار المجتمع، إضافة إلى المساهمة في إيجاد وثيقة وطنية تساند وتدعم التمكين السياسي للمرأة في الكويت.