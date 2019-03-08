سفارة أمريكا تهنئ "ماما ماجي" لفوزها بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة

هنأت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، السيدة ماجدة جبران، المعروفة أيضاً باسم "ماما ماجي"، التي ستتسلم جائزة المرأة الدولية الشجاعة من وزير الخارجية مايك بومبيو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في العاصمة واشنطن اليوم.

"ماما ماجي" تجسد نموذجاً للشجاعة والقيادة المنشودة للارتقاء بالأشخاص الأقل حظا، ودعم المشاركة المجتمعية، وتعزيز وضع المرأة في مصر، وتُعد أول امرأة مصريه تحصل على هذه الجائزة.

وتأتي الجائزة تكريماً لتفاني ماما ماجي في تحسين حياة عشرات الآلاف من الأطفال الفقراء في مصر، وأسست منظمة "ستيفن تشلدرن" غير الحكومية لخدمة ورعاية الأطفال الأقل حظا من جميع الخلفيات في حي المقطم، من خلال توفير الطعام، والملابس، والتعليم المجاني، والتوجيه، فضلاً عن توفير التدريب المهني للراشدين.

ومن خلال فروعها التي تمتد الآن في جميع محافظات مصر تقريبًا، ينتشر أكثر من 2000 متطوع تابعين لستيفن تشلدرن لتقديم الدعم والمشورة وتقديم البطانيات والوجبات وتسهيل العلاج الطبي.

وعبر أكثر من 100 مركز تعليمي مجتمعي أسسته منظمة ستيفن تشلدرن، يتلقى الأطفال تعليم أساسي مجاني ويحضر الكبار دروسًا لمحو الأمية، ما يمنحهم الأدوات التي يحتاجونها لكسب معيشتهم وإخراج أنفسهم من الفقر.

وتتوافق جهود "ماما ماجي" مع الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي تهدف إلى تعزيز ودعم اقتصاد متنامي، ومواطنين أصحاء ومتعلمين، ولذا تفخر السفارة الأمريكية بعرض إنجازات ماما ماجي.

في عامها الثالث عشر، تُمنح الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة للنساء من جميع أنحاء العالم اللواتي أظهرن شجاعة وقيادة اسثنائيه في دعم ونشر السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الرغم مما يكتنفه ذلك في أغلب الأحيان كم مخاطرة شخصية و تضحية. منذ تأسيس هذه الجائزة في مارس 2007، كرّمت وزارة الخارجية أكثر من 120 امرأة من أكثر من 65 دولة مختلفة.