بالفيديو.. "غديري" يكشف حقيقة إنسحابه من سباق الرئاسة في الجزائر

نفى اللواء المتقاعد، على غديري، المرشح للإنتخابات الرئاسية الجزائرية، الأنباء التي تتحدث عن إنسحابه من الانتخابات لمزمع إجراؤها في الـ 18 أبريل المقبل.

وقال غديري، في تسجيل مصور نشره عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إنني "مصر على خوض المعركة من أجل القطيعة ومن أجل إرساء قواعد الجمهورية الثانية".

وأضاف غديري، "حراك الشارع أدى إلى انسحاب بعض المرشحين من السباق الانتخابي، اعتبارا منهم أنه استجابة إلى مطلب شعبي، ووفاء لما قلته عند إعلاني الترشح أذكر أنني لا أبالي بترشح بوتفليقة لعهدة خامسة أو لا".

وأشار إلى أن قراره لخوض هذه المعركة هو لأنه راى أن هذا النظام فاسد، ويجب أن يتغير، وقال " قلت في أثناء ندوتي الصحافية الأولى إما أنا أو السيستام "النظام"، وإنني أظل على هذا".

ويعد غديري من أبرز الأسماء التي لفتت الانتباه في قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

وكان المحامي، مقران آيت العربي، مدير حملة غديري، قد قال إن الأخير سينسحب من سباق الرئاسة لأن الجزائر تعيش ثورة سلمية وأن مكانه مع الجزائريين، المشاركين في التظاهرات الحاشدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقدم اللواء المتقاعد على غديري ملف ترشحه، على الرغم من التظاهرات الرافضة لترشيح بوتفليقة، على خلاف قادة المعارضة الآخرين.

وفي تصريح مكتوب تلقته وكالة فرنس برس، أوضح مقران آيت العربي أنه "ينسحب من المسار الانتخابي لمواصلة نشاطه مع الجزائريات والجزائريين للكفاح في خدمة بلدنا".

وبحسب آيت العربي، فإن الهدف من ترشح غديري الذي وعد "بجمهورية ثانية"كان"تحقيق القطيعة السلمية مع النظام الحاكم منذ الاستقلال" في 1962 بمساهمة الشعب.

وتابع: "لكن الشعب خرج بقوة إلى الشارع للتعبير عن رفضه للولاية الخامسة، وللنظام بشكل عام".