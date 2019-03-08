قائد القيادة العسكرية الوسطى الأميركية يتهم إيران بزعزعة إستقرار المنطقة

إتهم قائد القيادة العسكرية الوسطى الأمركية، الجنرال جوزيف فوتيل، النظام الإيراني بزعزعة الإستقرار في المنطقة، في إشارة إلى التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية التي تقوم بدعمها وتمويل عملياتها .

وقال فوتيل خلال جلسة إستماع بمجلس النواب الأمريكي، "نعمل مع بعض الدول الخليجية لمحاربة الإرهاب في المنطقة" .. مشيداً في الوقت نفسه، بدور القيادة المصرية في محاربة الإرهابيين في سيناء وإتخاذ الإجراءات لمواجهة التنظيمات الإرهابية.

وتعد دول المقاطعة العربية التي تشمل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من أبرز الدول الداعمة لمحاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وبدأت خطوات حربها ضد الإرهاب بمقاطعة دولة قطر المعروفة بإستضافتها للعديد من القيادات الإرهابية وصلتهاب التنظيمات المتطرفة .

كما تبذل دول التحالف العربي التي تقوده السعودية والإمارات، جهوداً كبيرة في محاربة الإرهاب في اليمن، وتطهير المحافظات المحررة من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية من تلك العناصر المتطرفة .