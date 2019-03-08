خبراء أميركيون : كوريا الشمالية تبدأ تشغيل مواقع الصواريخ التي أعادت بنائها

قال خبراء أميركيون، أن موقع إطلاق الصواريخ الذي أعادت كوريا الشمالية بناءه بدأ تشغيله مجددا، وذلك حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أ ف ب .

وبحسب محليين عسكريين أميركيين ومسؤولي الإستخبارات الكورية الجنوبية، فقد بدأت كوريا الشمالية في إعادة بناء المرافق التي تستخدمها لإطلاق الأقمار الصناعية، ومواقع اختبار صواريخ وغيرها من التقنيات الخاصة ببرنامجها الصاروخي العابر للقارات .

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من انهيار اجتماع القمة الثاني بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في هانوي بفيتنام.

وذكرت مؤسسة بحثية أمريكية أن هذه الخطوة قد " تشير إلى خطط كوريا الشمالية لإظهار العزم" في مواجهة انهيار القمة النووية بين ترامب و كيم جونغ- أون الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشعر بخيبة أمل شديدة في زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إذا ثبتت صحة تقارير عن أن بيونغ يانغ تعيد بناء موقع لإطلاق الصواريخ.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية، ذكرت مصادر أن العمل يجري لترميم جزء من محطة "سوهاي" لإطلاق الأقمار الصناعية في كوريا الشمالية برغم عقد ثاني اجتماع بين ترامب وكيم في هانوي الأسبوع الماضي.

وبدأت كوريا الشمالية تفكيك موقع لاختبار محركات صواريخ في "سوهاي" في العام الماضي، بعدما تعهدت بذلك في أول قمة مع ترامب في يونيو/حزيران.

وانهارت ثاني قمة بين ترامب وكيم بسبب خلافات بشأن مدى استعداد كوريا الشمالية للحد من برنامجها النووي ودرجة استعداد الجانب الأمريكي لتخفيف العقوبات عنها.