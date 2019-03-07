موقع إطلاق صواريخ بدأت كوريا الشمالية تفكيكه بات "عملانيًا" مجددًا

اسماء السيد - أعلن خبراء أميركيون الخميس أن موقعًا لإطلاق الصواريخ كانت كوريا الشمالية بدأت تفكيكه في إطار تقاربها مع الولايات المتحدة بات "عملانيًا" مجددًا بعدما أعادت بيونغ يانغ أعمال البناء فيه، معتبرين الخطوة بمثابة "إهانة" لاستراتيجية ترمب تجاه النظام الآسيوي المعزول.

"الخليج 365": استنادًا إلى صور جديدة التقطتها الأربعاء أقمار صناعية أكد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وموقع "38 نورث" أن موقع سوهي "بات عملانيًا مجددًا". وأظهرت الصور الملتقطة في 6 مارس الانتهاء من بناء هيكل سكة حديدي لنقل الصواريخ إلى منصة الإطلاق، "وربما بات الآن عملانيًا".

أزيلت الرافعات من المنصة، فيما يظهر تقدم في عملية إعادة بناء الهيكل المساعد لمنصة اختبار محركات الصواريخ. وذكر تقرير موقع "38 نورث" أنّه "استنادًا إلى الإنشاءات، إضافة إلى النشاط في مناطق أخرى للموقع، يبدو سوهي، وقد عاد للوضع العملاني الطبيعي".

في غضون ذلك، أجاب ترمب الخميس بشكل غامض ردًا على سؤال في هذا الخصوص "سنرى، سنبلغكم بعد حوالى السنة". وكان قال الأربعاء إن أمله "سيخيب جدًا جدًا" بزعيم كوريا الشمالية في حال تأكدت تقارير أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع سوهي.

وفي سبتمبر، أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في ختام قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ أن الشمال وافق على "إغلاق دائم" لموقع سوهي لاختبار محركات الصواريخ ومنصة إطلاق أخرى. وكانت منشأة سوهي منصة أطلقت منها بيونغ يانغ قمرين صناعيين في 2012 و2016.

يعتقد خبراء غربيون أنّ إطلاق الأقمار الصناعية يساعد على فهم تطوير بيونغ يانغ للصواريخ العابرة للقارات القادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة. وتستخدم منشأة سوهي الواقع على ساحل شمال غرب كوريا الشمالية، بحسب الرواية الرسمية، لوضع أقمار صناعية في مدارها، لكن من الممكن تكييف المفاعلات بسهولة لحمل صواريخ بالستية. وتتهم الأسرة الدولية كوريا الشمالية بإخفاء برامج عسكرية خلف برنامجها الفضائي.

وفي نهاية يناير الفائت، قالت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جينا هاسبل إنّ كوريا الشمالية لا تزال تطور صواريخ طويلة المدى رغم المحادثات مع الولايات المتحدة.

تحدّ

وأنهى ترمب وكريم قمة في هانوي في 28 فبراير من دون اتفاق أو حتى بيان مشترك. وكان ترمب صرح في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته هانوي، "يجب في بعض الأحيان المغادرة، وهذا أحدها". وبحسب خبراء موقع "38 نورث" تمت إعادة بناء هذه المنشأة التي تضم منصة إطلاق وموقع لتجربة محركات الصواريخ، "بوتيرة سريعة".

قال الخبيران في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جوزيف بيرموديز وفيكتور شا إن ذلك "يثبت بأن كوريا الشمالية يمكنها تغيير كل الخطوات التي اتخذتها لتفكيك برنامجها لأسلحة الدمار الشامل بسرعة ومن دون تردد". تابعا "إنه تحدّ لهدف واشنطن نزع الأسلحة النووية نهائيًا وبصورة يمكن التحقق منها".

وقال الخبيران إن "تصرفات كوريا الشمالية تعتبر تحديًا لاستراتيجية الرئيس الدبلوماسية، وتظهر كيدية كوريا الشمالية بعد رفض ترمب رفع العقوبات الاقتصادية خلال مباحثات هانوي".

واعتبرا أن النشاط الكوري الشمالي استمر رغم حديث ترمب التصالحي تجاه كيم بعد انتهاء القمة في هانوي، وقرار واشنطن إلغاء مناورتين عسكريتين رئيسيتين مع كوريا الجنوبية.

والأحد، اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على استبدال المناورتين وهما "كي ريزولف" و"فاول إيغل" بتدريبات "دونغ ماينغ" (تحالف) التي انطلقت في هذا الأسبوع. وتم تغيير التمرينات لتهدئة التوتر مع كوريا الشمالية بعد الانفراج الكبير الذي طرأ على العلاقات منذ مطلع العام الماضي.

