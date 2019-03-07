شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب عن تاريخ حزب الوفد فى ذكرى مرور مائة عام على ثورة 1919 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر مؤخرا أول كتاب تذكارى عن تاريخ حزب الوفد منذ تأسيس الوفد المصري، وحتى 23 يوليو 1952.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات حزب الوفد بمرور مئة عام على ثورة الشعب المصري في 1919.

صرح بذلك الدكتور هاني سري الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على هامش مشاركته في زيارة قيادات الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لبيت الأمة وضريح سعد زغلول يوم السبت القادم والذي يوافق مرور مئة عام على ثورة1919.

وأكد ''سري الدين '' رعايته للكتاب التذكاري الذي تم تكليف الكاتب شريف عارف مقرر لجنة الإعلام بالحزب بإعداده.

وقال إنه يهدي الكتاب لجموع الوفديين تخليدا لكفاح المصريين في سبيل الاستقلال والحرية .

وأوضح سرى الدين، أن الكتاب الذي يبلغ عدد صفحاته مائتي صفحة من القطع المتوسط بطباعة فاخرة، يتضمن صورا ووثائق هامة ونادرة تستعرض لحظات فارقة في تاريخ حزب الوفد، وفي حياة الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس.

اضاف أن الكتاب الذي يمثل واحدة من فعاليات عديدة يقوم برعايتها في احتفالية مئوية الوفد يستهدف تقديم لمحات عظيمة من تاريخ مصر الحديث، خلال حقبة الإستعمار للأجيال الجديدة من الشباب.